Украинские войска обстреляли Донецк из «Града»

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 – н.п. Водяное – н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Накануне вечером украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из установок БМ-21 «Град». Кроме того, в воскресенье украинские войска обстреляли из «Града» Еленовку, а также открыли минометный огонь по Горловке, населенному пункту Гольмовский и Пантелеймоновке.

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