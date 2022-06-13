Украинские войска обстреляли Донецк из «Града»
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Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 – н.п. Водяное – н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Накануне вечером украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из установок БМ-21 «Град». Кроме того, в воскресенье украинские войска обстреляли из «Града» Еленовку, а также открыли минометный огонь по Горловке, населенному пункту Гольмовский и Пантелеймоновке.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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