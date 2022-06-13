Москва предупредила о размытии роли Франции в мире

Самостоятельная роль Франции в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

«Мы все отчетливее видим, как самостоятельная роль Франции в многополярном мире, ее прежде особый, неповторимый голос в решении общемировых задач и противостоянии по-настоящему глобальным вызовам размывается, а зачастую и полностью теряется в хоре чужих голосов», – сообщил Парамонов РИА «Новости».

«Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе», – подчеркнул дипломат.

Ранее Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». После этого глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Макрона в «непонимании сути проблемы».

В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов РФ в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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