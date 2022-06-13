Башаров и Шагин выступили на фестивале «Дни России на Донбассе»

Российский актер, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров провел творческую встречу в Краснодоне, а актер театра и кино Антон Шагин выступил на концерте ко Дню РФ в Алчевске в ДНР.

Мероприятие в Краснодоне прошло во Дворце культуры имени «Молодой гвардии» в рамках фестиваля «Дни РФ на Донбассе». Марат Башаров рассказал о творческом пути, интересных кино- и театральных проектах, ответил на все вопросы, которые задавали присутствующие, поделился ближайшими творческими планами и пообещал приехать в Краснодон со своей новой программой. Он высказал свое мнение о спецоперации в Украине и зачитал стих военнослужащего, погибшего на Донбасс, передает «Луганский информационный центр».

Также во время встречи с краснодонцами Башаров пообщался с защитником ЛНР, который приехал с передовой в краткосрочный отпуск.

«Разрешите пожать вашу руку, чтобы это рукопожатие передать моим сослуживцам», – попросил российскую звезду военнослужащий.

Один из зрителей отметил, что визиты ЛНР и ДНР российских звезд – «это еще одно подтверждение того, что Донбасс и Россия вместе».

«Очень рад, что удалось побывать на творческом вечере этого талантливого артиста. Марат Башаров необыкновенно читал стихи, во время общения говорил с нами по-дружески тепло, естественно. Я не пожалел, что побывал на этой творческой встрече», – сказал он.

В это время в Алчевске в рамках фестиваля «Дни РФ на Донбассе» в городском центре культуры и народного творчества прошла творческая встреча с российским актером театра и кино Антоном Шагиным.

«Поздравляю всех с праздником! Именно Россия протянула нам руку помощи восемь лет назад и поддерживая нас впредь. Спасибо народу РФ за помощь и поддержку, спасибо за признание нашего суверенитета. Сейчас лучшие сыны РФ плечом к плечу с защитниками Донбасса отстаивают наше право на самоопределение и будущее без неонацизма. Спасибо, Россия! С праздником, друзья!» – обратился к зрителям глава администрации города Альберт Апшев, пишет издание «Огни».

Антон Шагин провел творческую встречу со зрителями в формате беседы артиста и зрителей.

Сначала – монолог, своеобразная исповедь, на которой артист декламировал свои стихи. О жизни, о любви, о семье и правде, но самое главное – о России, победе и совместном будущем. Нашлось в его поэзии место и для наставлений. Сказка-притча «Карандаши», написанная им в 2014 году, была принята зрителями на ура.

Вторая, интерактивная, часть встречи прошла в формате «Вопрос-ответ». Зрители смогли задать интересующие вопросы и получить развернутые, а главное – честные ответы. Артист признался, что впечатлен стойкостью духа жителей Донбасса.

«Выступление в Алчевске вызвало бурю эмоций: от восторга до боли в душе. Я понимаю, как вам непросто было здесь на протяжении последних восьми лет. Когда мне предложили выступить перед людьми Донбасса, я не колебался ни мгновения. Я знал, что должен был приехать, поддержать и пусть на краткие полчаса, но отвлечь от насущных проблем. Мне дороги ваши аплодисменты и признание. Я уверен, что скоро вновь приеду и буду выступать перед вами. С праздником!» – сообщил артист.

Ранее Руслан Алехно и Аглая Шиловская поздравили жителей Донбасса с Днем России.

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