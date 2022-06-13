Иена подешевела к доллару до минимума за более чем 20 лет

Курс японской иены по отношению к американскому доллару в понедельник достиг самого низкого уровня за последние 20 лет и четыре месяца, свидетельствуют данные валютных торгов.

Согласно данным Токийской фондовой биржи, курс национальной валюты сейчас составляет 134,55-134,56 иены за один доллар. Это самый низкий показатель с февраля 2002 года, передает ТАСС.

На фоне признаков восстановления экономики после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику. Это стимулирует сделки по продаже иены, учитывая разрыв в процентных ставках.

В Японии удешевление национальной валюты приводит к росту цен на импортные товары, в первую очередь на энергоносители. Растут доходы крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки и получающих прибыль в иностранной валюте.

В прошлый четверг курс японской иены по отношению к доллару опустился до самого низкого уровня с февраля 2002 года.

Напомним, государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) превысил 9,5 трлн долларов. При этом в июне 2019 года Китай уступил Японии место лидера в списке крупнейших кредиторов Соединенных Штатов.

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