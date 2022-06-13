Ракета американской компании не смогла вывести спутники на орбиту

Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, сообщила компания.

Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов, передает РИА «Новости».

«У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку (спутники) на орбиту», – говорится в заявлении Astra.

В марте Astra сообщала, что осуществила первый успешный запуск рабочих спутников.

В ноябре 2021 года Astra удалось вывести на орбиту макет спутника, однако в феврале из-за технических проблем в ходе запуска спутники не были выведены на заданную орбиту. Успешному старту в ноябре предшествовали три неудачных тестовых полета.

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