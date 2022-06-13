 

Тайная жизнь диких животных: удивительные кадры Кавказского заповедника

13.06.2022, 4:13, Разное
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По территории Кавказского биосферного заповедника установлены фотоловушки, в которые часто попадают дикие животные. Так удается понаблюдать за “тайной” жизнью млекопитающих, которые предпочитают скрываться от людей (или, наоборот, люди не желают встречаться с ними).

На недавно опубликованных заповедником кадрах можно увидеть зубров, оленей и медвежат. Судя по лежащему на земле снегу, видео были сняты еще зимой и весной.

С помощью фотоловушек работники заповедника замечают активность животных, фиксируют завершение зимнего сна у некоторых зверей, время линьки и появление детенышей, а также отслеживают суточную активность животных.



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