France 24 – бургеры с георгиевской лентой — в Москве в День России открыли «Вкусно — и точка»

В том, что новый российский Макдоналдс открыли именно 12 июня, журналистка France 24 видит символический посыл, что Росси успешно противостоит санкциям. При этом открытие произошло на Пушкинской площади — ровно там же, где в 1990 году открылся первый в РФ американский ресторан быстрого питания.

В воскресенье на знаменитой Пушкинской площади в Москве снова открылся ресторан, в котором раньше был Макдоналдс. Теперь у него новое имя и новый логотип. Американская сеть решила продать все свои рестораны в РФ после начала российской спецоперации на Украине. У нас на связи наш специальный корреспондент Карина Шабур. Прямо сейчас происходит официальное открытие нового Макдоналдса?

КАРИНА ШАБУР, журналистка France 24: Именно так, прямо за моей спиной проходит открытие ресторана. Как вы сказали, у него будет новое название, его можно перевести как «Вкусно — и точка». Новый логотип вы видите за моей спиной — это красный круг на зелёном фоне с оранжевыми наклонными чёрточками, что символизирует гамбургер и картошку фри. Этот логотип обильно комментировали и даже критиковали в социальных сетях.



Новый владелец — Александр Говор, российский бизнесмен, который уже управлял полутора десятками российскими Макдоналдсами и у которого очень большие амбиции в отношении своей новой компании. Он настаивает, что сохранит все рабочие места, постепенно откроет все рестораны, все 850. Но также он рассчитывает отрыть ещё 150 точек в ближайшие пять лет.



Что касается вкуса, то они уверяют, что все ингредиенты останутся прежними или почти такими же в зависимости от сложностей с поставками. Так что бигмаков больше не будет, но будут бургеры вроде такого. Как мы могли засвидетельствовать, весьма похожие. На них важный элемент — георгиевская ленточка на упаковке. Это патриотический символ российской победы над нацистской Германией.

Сегодня весьма символичная дата, почему?

КАРИНА ШАБУР: 12 июня — это праздник День России, недавно введённый выходной день, который отмечает независимость Российской Федерации по отношению к Советскому Союзу. И по этому поводу проходит целая череда мероприятий, празднований, концертов. Владимир Путин вручал медали видным деятелям. И повсюду на улице российские флаги.



Сегодняшнее открытие имеет большое символическое значение, потому что Макдоналдс был первой иностранной компанией, которая открыла точку быстрого питания 32 года назад, на этой Пушкинской площади. Так что они хотят дать понять, что РФ противостоит санкциям, что она может обойтись без крупных западных марок. А что до тех россиян, которые хотят пользоваться западными марками, то они могут пойти в KFC или «Бургер кинг» — две американские компании, которые приняли решение остаться в России.

Дата выхода в эфир 12 июня 2022 года.