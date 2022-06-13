 

Мнение: СТРИМ в аудиоформате

13.06.2022, 3:15, Разное
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Для тех, кто не горит желанием непременно просматривать мой стрим через ЮТуб (в самом деле – чего там смотреть?), а хотел бы просто закачать куда-нибудь только звук да и прослушивать, к примеру, через наушники во время прогулки или бега – сделал аудиоверсию в mp3. Не зная, куда залить аудио-файл – залил его недолго думая на Телеграм.

Оттуда его и может себе скачать любой желающий. Вот ссылка: https://t.me/aroschin/1467

Действуйте, друзья!

Источник: Размышления вольного социолога



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