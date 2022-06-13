Мнение: О логике «ливерной колбасы»… В Европе реально так думают?

Германский канцлер Олаф Шольц, с лёгкой руки зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева получивший репутацию «ливерной колбасы», в очередной раз доказал, что является неформальным чемпионом Старого Света по «альтернативному» мышлению. Его мировому первенству мешает разве что прочное лидерство американского президента Джо Байдена.

В общем, он опять отличился…

канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, выступая на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Заров, что #Германия должна как можно скорее стать независимой от поставок российских энергоносителей. Но это должно произойти безопасно, сразу же оговорился он.

Независимости от российских поставок энергоресурсов нужно добиться как можно скорее, «но и так безопасно, как это необходимо», сообщил канцлер. По его словам, Германия «слишком долго и слишком односторонне» полагалась на поставки топлива из России. за что и поплатилась. «Старая формула, что Россия является надёжным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», — подчеркнул Олаф Шольц.

И это просто «прекрасно»!

Россия не отказывалась снабжать европейских покупателей ни нефтью, ни топливом, ни газом даже в нынешней «кризисной» ситуации. Но «нефтяное эмбарго» против России решил ввести сам #ЕС. Но «заморозку» российских международных резервов — вопреки международному праву — тоже осуществил ЕС. Но #санкции против российских банков в одностороннем порядке также ввёл ЕС. Наконец, нежелание говорить и договариваться по вопросам коллективной безопасности с Россией как с равным партнёром, а не как с «сявкой безродной», продемонстрировали тоже европейские страны-члены #НАТО, включая и Германию.

Вот только не надо разводить тут этой морали, что «Европа не торгует с фашистами». Прекрасно торговала во Вторую мировую! Швейцарские банки спокойно обслуживали счета и тайные вклады НСДАП. Даже в 1941 году британские дипломаты отмечали: «Все видные представители правящих кругов стран “оси” держат деньги в Швейцарии». Шведы обеспечивали 85% потребностей Рейха в железной руде и более 90% — в шарикоподшипниках вплоть до высадки десанта союзников в Нормандии. Испанские порты в годы Второй мировой стали важнейшим перевалочным пунктом для германского импорта. И так далее…

В общем, Европа умеет проявлять гибкость и затыкать нос. Более того, затыкает и сейчас, наращивая импорт энергоресурсов из РФ. Даже Польша не удержалась. Но «ненадёжный партнёр» — именно #Россия?

Логика тут есть?

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