МВД Франции подвело итоги первого тура выборов в парламент республики

Правящий блок «Вместе!» и коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) завершили участие в первом туре парламентских выборов во Франции практически с одинаковым результатом, свидетельствуют предварительные данные обработки 100% бюллетеней, опубликованные МВД страны.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов заручилась поддержкой 25,7% голосов избирателей, а левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона поддержали 25,6% пришедших на избирательные участки французов, передает ТАСС.

Третье место по количеству набранных голосов занимает партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (18,7%), четвертое – партия «Республиканцы» (10,4%). На пятом месте оказались представители партии Эрика Земмура «Реконкиста» с 4,2% голосов. Остальные партии и союзы не смогли преодолеть 4-процентную отметку.

Накануне коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» обошла левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона в первом туре парламентских выборов во Франции после обработки 58% бюллетеней.

Бывший кандидат в президенты Франции и основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур не смог пройти во второй тур парламентских выборов в своем округе на юге Франции.

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