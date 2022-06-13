 

МВД Франции подвело итоги первого тура выборов в парламент республики

13.06.2022, 3:00, Новости дня
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Правящий блок «Вместе!» и коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) завершили участие в первом туре парламентских выборов во Франции практически с одинаковым результатом, свидетельствуют предварительные данные обработки 100% бюллетеней, опубликованные МВД страны.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов заручилась поддержкой 25,7% голосов избирателей, а левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона поддержали 25,6% пришедших на избирательные участки французов, передает ТАСС.

Третье место по количеству набранных голосов занимает партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (18,7%), четвертое – партия «Республиканцы» (10,4%). На пятом месте оказались представители партии Эрика Земмура «Реконкиста» с 4,2% голосов. Остальные партии и союзы не смогли преодолеть 4-процентную отметку.

Накануне коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» обошла левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона в первом туре парламентских выборов во Франции после обработки 58% бюллетеней.

Бывший кандидат в президенты Франции и основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур не смог пройти во второй тур парламентских выборов в своем округе на юге Франции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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