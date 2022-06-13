Финляндия отказалась вступать в НАТО без Швеции
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Президент Финляндии Саули Ниинисте исключил возможность вхождения своей страны в состав Североатлантического альянса без Швеции, сообщила норвежская телекомпания NRK со ссылкой на заявление главы финского государства.
«Дело Швеции – наше дело. Это значит, что дальше мы пойдем рука об руку», – приводит ТАСС слова Ниинисте, сказанные президентом Финляндии на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Накануне Турция отказалась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за недружественной политики Хельсинки и Стокгольма и поддержки Рабочей партии Курдистана. В прошлую субботу Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО.
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