 

Мнение: О новой репутации несокрушимой Армии

13.06.2022, 1:40, Разное
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Российский президент Владимир #Путин сегодня, в главный российский праздник – День России, назвал российский народ «мощным и непобедимым». И добавил ещё что-то глубоко скрепное про «священный патриотизм» и умение «защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для неё роль в мире». Совершенно логично, что в авангарде всех этих сражений за утверждения идёт прежде «несокрушимая и легендарная», как пелось в одной песне, ставшей теперь парадным маршем, российская #Армия. Такая же мощная и непобедимая, как весь российский народ, из которого она, собственно, и состоит.

Кто сможет это оспорить?

Ну, разве что американский ветеран-тяжеловес Генри Киссенджер, недавно взявший последний рубеж перед появлением трёхзначного числа в графе «возраст», который помнит прежнюю «несокрушимую и легендарную» армию «Союза нерушимого».

В интервью для Института Берггрюэна (вопросы задавал бывший глава Google Эрик Шмидт) он сообщил, что #Россия уже потерпела стратегическое поражение. По его словам, «вопреки тому, что все ожидали, и тому, что всегда происходило в истории, #Россия не сумела при помощи обычных Вооружённых сил быстро победить более слабого соседа».

И это якобы меняет весь расклад.

Насчёт того, что «Россия не сумела» можно сделать две небольшие ремарки. Перваяцыплят по осени считают ©, а когда там будет «осень» только Господу Богу и Владимиру Путину известно. Пока в Кремле уверены и уверяют, что всё идёт по плану ©. А поскольку сам этот план никто ещё не вкурил, кроме самых ответственных лиц, утверждать обратное не только непатриотично и антискрепно, но и уголовно наказуемо.

Так что – верим, надеемся, ждём-с…

Ну и вторая: спецоперация проводится, по сути, «ограниченным контингентом» с предельной численностью, по всем оценкам, в 120-150 тыс. чел. По абсолютным показателям это сопоставимо с ОКСВА, который на пике насчитывал 120 тыс. военнослужащих, в основном из личного состава 40-й ОВА. Но в показателях сопоставимых – это намного меньше, учитывая, что на момент начала исполнения «интернационального долга» население Афганистана оценивалось всего в 15-16 млн чел.

И вот этой, можно сказать, горстке отважных противостоят более 700 тыс. чел. с учётом сил ТрО и добробатов. Которых вооружает, снабжает, холит и пестует весь «коллективный Запад». В таких условиях каждодневные брифинги МО РФ, на которых регулярно освобождается какой-нибудь населённый пункт или, как минимум, сбивается самолёт, говорят сами за себя. Короче sapienti sat.

Ну вы всё правильно поняли, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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