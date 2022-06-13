 

В Мелитополе указали на виновных в теракте возле здания МВД

13.06.2022, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне праздника Дня РФ украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю праздника, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За терактом стоят украинские боевики. Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений», – сообщил РИА «Новости» Рогов.

По его словам, накануне праздника Дня РФ украинские националисты запугивали людей, рассылая сообщения с угрозами не выходить на улицы и не участвовать в народных гуляниях по случаю Дня России.

«Это классическое бандеровское бандитское подполье, которое умеет воевать только с мирными людьми. В результате теракта пострадали гражданские люди, которые просто проходили мимо, не имеющие отношение к силовым структурам», – отметил он.

Также Рогов заявил, что после теракта меры безопасности в Мелитополе будут усилены.

Ранее два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения. Мощность взрыва составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.20 / Политологи объяснили поражение оппозиции на выборах в единый день голосования

12.06.22 / Путин рассказал о своей родословной из простых рабочих и крестьян

13.01.22 / В ближайшие дни Apple повысит цены в App Store в Украине – СМИ

19.09.21 / В Москве зафиксировали рекордную явку на электронное голосование

26.06.20 / Минздрав решил отложить новые правила медосвидетельствования для водителей

05.12.21 / Ледокол “Ноосфера” перед экспедицией в Антарктиду отправили на техобслуживание

30.06.20 / Степанов заявил, что наплыв туристов в Одессу может привести ко вспышке коронавируса

02.11.20 / Вдова рассказала о последних днях жизни Шона Коннери

24.03.21 / Принц Гарри и его жена Меган признали, что у них не было тайной свадьбы за три дня до публичной церемонии

31.01.21 / Ведущие адвокаты Трампа покинули его команду на процессе об импичменте в сенате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика