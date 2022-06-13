Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским по «зерновой проблеме»

Есть планы обсудить на предстоящей неделе «зерновую проблему» в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.

«Между Украиной и Россией идет война, и мы знаем, что именно из этих стран в значительной степени поступает сельхозпродукция. На данном этапе у нас нет с этим проблем, на наших складах есть 5 млн тонн пшеницы, но мы бы хотели увеличить эти объемы. Мы будем принимать участие в работе по (созданию безопасного коридора по отправке сельхозпродукции – прим. ВЗГЛЯД) не только для себя, но и для третьих стран. Переговоры продолжаются, в предстоящую неделю мы обсудим, какие шаги могут быть предприняты, с Зеленским и Путиным».

Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.

До этого Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

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