 

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Минеральное

13.06.2022, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 миллиметра, а Докучаевск и Минеральное – из БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.58 – н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Помимо этого, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.34 – н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Накануне украинские войска обстреляли Еленовку из «Града», выпустили четыре мины калибром 82 мм по Никитовскому району Горловки, восемь мин калибром 120 мм по населенному пункту Гольмовский и три снаряда калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

В минувшее воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что после ночного обстрела ЛНР повреждения получили детский сад и 11 многоквартирных домов Стаханова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.21 / Стало известно, какие устройства 11 августа представит корейский Samsung

05.11.21 / Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио

24.08.20 / Врачи в Омске не нашли у Навального яда, обнаруженного немецкими врачами

12.10.21 / Действия РФ в оккупированном Крыму противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия – замглавы МИД Украины

07.03.21 / В Польше предъявили обвинение водителю попавшего в ДТП автобуса с украинцами

02.08.21 / Собянин рассказал, как коронавирус изменил мир

17.12.21 / Малышева рассказала о состоянии модельера Зайцева

25.11.20 / Главный инфекционист США приступил к работе с командой Байдена

29.03.21 / Жириновский завыл в прямом эфире. Видео

01.03.21 / Новак: Весной продукты питания прибавят в цене от 10% до 20%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика