 

Основатель партии «Реконкиста» Земмур не попал в новый парламент Франции

13.06.2022, 1:30, Новости дня
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Бывший кандидат в президенты Франции и основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур не смог пройти во второй тур парламентских выборов в своем округе департамента Вар на юге Франции, свидетельствуют итоги голосования, опубликованные пресс-службой МВД республики.

Земмур смог набрать 23,19% и занял третье место. В то же время прошедшие во второй тур Филипп Лоттье из «Национального объединения» Марин Ле Пен и Серен Моборнь из правящей коалиции «Вместе!» получили 24,74% и 28,51% соответственно, передает ТАСС.

«Результаты ниже наших ожиданий, – прокомментировал Земмур данные голосования, выступая перед сторонниками. – Мы должны продолжать борьбу».

Голосование в первом туре парламентских выборов во Франции проходило в воскресенье. По прогнозам социологической службы Elabe («Элаб»), кандидаты коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» получат большинство голосов, но лишь незначительно опередят кандидатов от партий правящей президентской коалиции «Вместе!».

Накануне коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» обошла левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона в первом туре парламентских выборов во Франции после обработки 58% бюллетеней.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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