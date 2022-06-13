Spiegel – бундесвер планирует разместить 35 истребителей F-35 на авиабазе с американским ядерным оружием

Военно-воздушные силы ФРГ планируют разместить малозаметные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие, на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, пишет Der Spiegel. О планах по приобретению F-35 у США в рамках многомиллиардной программы модернизации бундесвера правительство ФРГ объявило в марте. По неподтверждённым данным, на авиабазе Бюхель в Германии хранятся американские ядерные боеголовки.



AP

Бундесвер намерен разместить все свои будущие малозаметные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие, на авиабазе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. «Военно-воздушные силы ФРГ планируют разместить все 35 истребителей F-35A, которые предстоит приобрести, на авиабазе Бюхель после завершения строительных работ», — заявил представитель Федерального ведомства инфраструктуры, охраны окружающей среды и обслуживания бундесвера, передаёт Der Spiegel.

О планах по приобретению F-35 в рамках многомиллиардной программы модернизации военно-воздушных сил правительство ФРГ объявило в марте. F-35 считается самым современным истребителем в мире и закупается Германией в рамках так называемого ядерного обмена — концепции сдерживания НАТО, предоставляющей партнёрам доступ к ядерному оружию США. По неподтверждённым данным, в специальном бункере на авиабазе Бюхель хранятся до 20 американских ядерных боеголовок. В экстренной ситуации их придётся сбрасывать истребителям люфтваффе.

F-35, разработанные американской фирмой Lockheed Martin, должны заменить флот истребителей Tornado, поступающих на вооружение германской армии уже более 40 лет.

По словам представителя Федерального ведомства инфраструктуры, охраны окружающей среды и обслуживания бундесвера, полная реконструкция взлётно-посадочной полосы на авиабазе Бюхель должна быть завершена в феврале 2026 года. «Дальнейшие строительные работы будут продолжаться как минимум до 2028 года, однако они не будут препятствовать полётам», — добавил он. Общие расходы оцениваются примерно в €170 млн.

В настоящее время уже завершены работы по строительству 11,5-километрового забора, предназначенного для защиты авиабазы Бюхель от демонстрантов и активистов, протестующих против ядерного оружия. По словам представителя Федерального ведомства, стоимость строительных работ, проведённых на данный момент, составила около €18 млн, то есть более миллиона евро на километр. Ранее демонстранты часто прорывались через старое, более простое ограждение и устраивали на авиабазе акции протеста.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), удостоенная Нобелевской премии мира в 2017 году, объявила о планах по проведению недели протестов возле авиабазы Бюхель 5 — 10 июля 2022 года. В общественной организации заявили: «В связи с конфликтом на Украине увеличивается опасность ядерной войны». По словам представителя ICAN, ожидается, что с 2023 года «в Германии будет размещено новое ядерное оружие США», пишет Der Spiegel.