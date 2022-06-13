 

BI – Испания извинилась перед Германией за намерение передать Киеву немецкие танки

13.06.2022, 0:54, Разное
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Испанские официальные лица извинились перед правительством ФРГ за беспокойство, причинённое в связи с желанием Испании передать Украине до 40 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства, пишет Business Insider со ссылкой на источники в правительстве Германии. Это был бы первый случай, когда член НАТО поставил на Украину современные танки, что усилило бы давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца. Теперь речь идёт о передаче не более 10 танков. Кроме того, поставки придётся согласовать с Берлином.


AP

На прошлых выходных эта новость вызвала в Берлине настоящий ажиотаж: 5 июня ежедневная газета El Pais сообщила, что правительство Испании рассматривает возможность отправки на Украину до 40 старых основных боевых танков Leopard 2, которые оно купило у Германии в 1990-х годах. Ранее Мадрид передавал Киеву лишь боеприпасы, средства индивидуальной защиты и лёгкое вооружение — гранатомёты или пулемёты, пишет Business Insider.

В политическом плане это решение таило в себе «взрывоопасный потенциал»: это был бы первый случай, когда член НАТО передал Украине современные танки. Требования последовать примеру Испании в адрес канцлера Германии Олафа Шольца стали бы ещё сильней.

Однако источники в правительстве Германии рассказали Business Insider, что предложение Мадрида, по-видимому, стало значительно скромнее. Теперь речь идёт о поставке не более 10 танков. И даже эта цифра не является точной, поскольку обсуждаемая техника полностью изношена и нуждается в ремонте, который предположительно займёт ещё несколько месяцев.  

Кроме того, сначала поставки придётся согласовать с правительством Германии. Сообщается, что это признали испанские официальные лица и извинились перед правительством ФРГ за причинённое беспокойство и оказываемое в этой связи давление на канцлера.

Неудивительно, что в правительство ФРГ не поступало запросов на передачу испанских танков — оно должно дать своё согласие на перепродажу немецких вооружений в третьи страны в соответствии с так называемыми оговорками о конечном пользователе, содержащимися в оружейных контрактах. Эти правила предназначены для предотвращения использования немецкого оружия диктатурами или детьми-солдатами, например, в гражданских войнах, отмечает Business Insider.



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