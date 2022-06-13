Мнение: О падении в очередную пропасть… И все – довольны?

Хорошая #новость в праздничный день. Россияне стали меньше умирать и начали получать больше удовольствия от национальной медицины. Об этом сообщил действующий глава Минздрава Михаил Мурашко. И всё бы хорошо, но есть нюанс ©

Россия – счастливая и довольная – стремительно падает в очередную пропасть, толком не выбравшись из предыдущей. А простых рецептов, как быть, на этот раз не предвидится.

В России зафиксировано резкое падение смертности, о чём громко заявил Михаил Мурашко на приёме по случаю выборов в Российскую академию наук. «Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода», — сказал он. Снижение числа умерших, по словам министра, произошло несмотря на то, что количество пациентов c COVID-19 «остаётся достаточно большим». И это ещё не всё.

Перестав умирать, российские граждане стали более довольны отечественной медициной. «Уровень удовлетворённости населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущие периоды», — заявил глава Минздрава. Данные, понятное дело, по опросам.

В общем, счастья стало настолько много, что россияне… окончательно перестали размножаться. По свежим статистическим данным, уровень рождаемости в стране сползает к новым минимумам. Так, в апреле в РФ на свет появились 99,7 тыс. детей, согласно цифрам в оперативной статистике Росстата. По сравнению с апрелем-2021 число родившихся упало на 9,9%, или почти на 10 тыс. чел., а накопленным итогом с начала года составило лишь 420,1 тыс. детей, минус 5,4% в годовом выражении. При этом относительный уровень рождаемости — 8,8 детей на 100 тысяч человек населения — стал минимальным с 2000 года. Хуже того, в апреле расчётное число родившихся стало самым низким для этого месяца как минимум со Второй мировой войны, а как максимум — с XVIII века. Такие данные приводит известный демограф Алексей Ракша.

Хотя смертность, согласно Росстату, снизилась на 12,9% в апреле и 2,5% за четыре месяца, начавшийся спад рождаемости оказался больше. По итогам января–апреля на каждого родившегося приходилось 1,6 умерших, а естественная убыль населения ускорилась до 311,2 тыс. чел. (+6,7 тыс. в сравнении с годом ранее). Это уже не демографическая яма, а «демографическая пропасть». Которая углубляется, несмотря на все призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента РФ, и нацпроект «Демография» стоимостью 4 трлн руб.

«В ближайшие два года в России может родиться детей меньше, чем когда бы то ни было за 250 лет», – прогнозирует Алексей Ракша. По его мнению, дело не только в сокращающемся количестве молодых мужчин и женщин, но в принципиальном нежелании заводить детей на пороге сложившейся политико-экономической катастрофы. Предчувствие которой витает в социуме, несмотря на все бодрые заявления «в опросах».

И вот вопрос: так ли уж необходимы в текущей демографической ситуации новые территории? Кто будет защищать старые, особенно на Дальнем Востоке?

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