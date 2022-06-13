Взрыв в Бердянске признали терактом
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Произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области взрыв на подстанции, в результате которого несколько районов остались без света, был терактом, сообщил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.
«Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции», – цитирует ТАСС Селиванова.
Ранее на загоревшейся подстанции в Бердянске не было найдено взрывных устройств, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
До этого сообщалось, что в Бердянске произошел взрыв. В городской администрации заявили, что пожар на трансформаторной станции в Бердянске привел к отключению части жителей от энергоснабжения.
Также украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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