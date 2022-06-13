Взрыв в Бердянске признали терактом

Произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области взрыв на подстанции, в результате которого несколько районов остались без света, был терактом, сообщил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

«Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции», – цитирует ТАСС Селиванова.

Ранее на загоревшейся подстанции в Бердянске не было найдено взрывных устройств, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

До этого сообщалось, что в Бердянске произошел взрыв. В городской администрации заявили, что пожар на трансформаторной станции в Бердянске привел к отключению части жителей от энергоснабжения.

Также украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе.

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