 

Взрыв в Бердянске признали терактом

13.06.2022, 0:06, Новости дня
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Произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области взрыв на подстанции, в результате которого несколько районов остались без света, был терактом, сообщил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

«Там теракт. В Бердянске был теракт на электрораспределительной станции», – цитирует ТАСС Селиванова.

Ранее на загоревшейся подстанции в Бердянске не было найдено взрывных устройств, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

До этого сообщалось, что в Бердянске произошел взрыв. В городской администрации заявили, что пожар на трансформаторной станции в Бердянске привел к отключению части жителей от энергоснабжения.

Также украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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