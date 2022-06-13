 

Кириенко рассказал о грантах для молодежи из ЛНР и ДНР

13.06.2022, 0:06, Новости дня
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Во время телемоста «Открывая новые возможности» в Крыму первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал молодежи из ЛНР и ДНР о возможностях, которые существуют в РФ для молодых людей разных направлений.

«Всего 120 млн рублей специально зарезервировано под проекты ребят из ДНР и ЛНР. Так что вперед, подавайте свои проекты. Каждый может получить до 1,5 млн рублей через открытый конкурс, отстояв свою идею, доказав работоспособность, полезность того, что вы делаете», – рассказал он, отметив, что это гранты на реализацию мечты.

Сергей Кириенко также объявил, что 500 человек из ДНР и ЛНР примут участие в фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа Крыму, для них уже зарезервировано соответствующее количество мест, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, молодежи Донбасса были представлены проекты Росмолодежи, платформы «Россия – страна возможностей», сервиса взаимопомощи «Добро.Взаимно» и российского общества «Знание». Отмечается, что все эти проекты без исключения становятся доступны для школьников, студентов и молодых людей Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Позже Сергей Кириенко встретился с молодыми творцами Донбасса, которые приехали на первый в новом сезоне «Тавриды» образовательный заезд «Кириллица». Заезд, посвященный Году культурного наследия народов России, объединил арт-школы народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, а также иконописи и шрифтового дизайна. Участниками арт-школ стали 29 творцов из ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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