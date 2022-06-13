 

На подстанции в Бердянске обнаружены следы взрывных устройств

13.06.2022, 0:06, Новости дня
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Следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь обнаружены на подстанции в Бердянске, где произошел теракт, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На месте теракта в результате работы следственной группы обнаружены следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь, что привело к неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что украинские националисты преследовали цель запугать местное население и сорвать празднования по случаю Дня России.

Напомним, в воскресенье в Бердянске произошел взрыв на трансформаторной подстанции, в результате несколько районов города остались без света. Кроме того, украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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