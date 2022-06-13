Смазливый тип и влюблённая пенсионерка – Личное мнение

40-летний вдовец сестры Рыжего «Иванушки» заделал суррогатного ребёночка со своей 63-летней возлюбленной.



Фото: Соцсети

Собрал лайки на смерть жены. Оправился. Нашёл новую любовь на «Доме 2», потом ещё любовь — теперь уже женщину пенсионного возраста.

С ней-то наш пострел и намерен растить суррогатного ребёночка, нисколько не смущаясь тем фактом, что ребёночку дама эта годится по возрасту в биологические прабабушки.

Что движет смазливым типом, мне было предельно ясно ещё лет 5 назад, когда я писала пост о его поведении после смерти жены.



Фото: Соцсети

Я уже тогда всё сказала: нормальный мужик после свадьбы не меняет свою фамилию на фамилию звёздного брата жены и не публикует грустный постик через несколько часов после её смерти.

Мне интересно другое: пенсионерке-то он зачем? С какой такой целью она не просто завела себе смазливого типа, но и возжелала завести с ним ребёночка?

Должен же быть какой-то жизненный опыт, который, оценивая бы этого мужчинку-подделку под Юру Шатунова, да ещё и фамилией Рыжего из «Иванушек», завопил: «Мать, ты звезданулась?! Чо творишь-то?»

Я понимаю, когда молодые юноши и девушки с небольшим жизненным опытом влюбляются не в тех, ошибаются, обжигаются, закрывая глаза на явно настораживающее поведение объектов своей влюблённости.

Но когда так ведут себя взрослые люди, я искренне недоумеваю и ору: «Вы в себе?!»

Влюблялись не в тех во взрослой жизни? И как вас так угораздило? Чем дело кончилось?

Склонны к самообману, в принципе? Если да, расскажите о своём самом недавнем случае самообмана.

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