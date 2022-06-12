Еремей-распрягальник: приметы и запреты 13 июня

13 июня православные верующие чтут память святого Ермы –

апостола от семидесяти. Прихожане знают, что он был епископом в Филиппополе Фракийском, проповедовал христианство, за что подвергался гонениям. Против выступали язычники. Однако некоторые не называют Ерму мучеником, поскольку он покинул этот мир и ушел в лучший своей смертью.

Традиции

В этот день предки обычно принимались за посев бобов, а также распрягали лошадей. Люди давали копытным отдохнуть, мыли их в водоемах и угощали лакомствами. Именно поэтому в народном календаре этот день назвали Еремеем-распрягальником.

Что нельзя делать 13 июня

Не трудно догадаться, что в этот день ездить верхом на лошади запрещалось. Нарушившего это правило ждали неудачи в пути. Проблемы могут возникнуть и после переезда на Еремея-распрягальника. Беду накликает и тот, кто повысит голос.

Приметы

В праздник, который выпадает на 13 июня, люди обращали внимание на росу. Если ее много, ждали солнечный день. Густой туман, не рассеивающийся к полудню, предупреждает об ухудшении погоды, верили предки. А еще они говорили: “На Еремея непогода — всю зиму промаешься”.