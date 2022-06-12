Они могут скрываться даже в самом дорогом парфюме: каких ингредиентов в составе духов следует избегать

Духи не только источник приятного запаха. Они имеют сложный состав из множества химических соединений. Даже в дорогих брендах могут содержаться аллергены, токсины, канцерогены и другие вредные вещества. Каких ингредиентов в составе парфюма следует избегать?

Фталаты

Это сложные эфиры фталевой кислоты, которые могут вызвать гормональный сбой. Обычно их используют в качестве пластификаторов при производстве некоторых видов пластика. В том числе пищевого. Попадая в организм с водой и едой, они угнетают эндокринную систему.

До недавнего времени фталаты активно использовались и в парфюмерии. В течение последних 15 лет вы могли распылять их на кожу с духами каждый день, даже не осознавая этого. Об их вреде громко заговорили лишь недавно. Эфиры фталевой кислоты использовались в том числе дорогими брендами.

Эти вещества разбалансируют гормональный фон. На практике это выливается в нарушение сна и потливость по ночам, сбой менструального цикла и повышенную раздражительность, набор или потерю веса из-за изменения скорости метаболизма.

Фталаты также могут вызывать повреждение печени, почек, легких и репродуктивной системы. Точно так же это химическое вещество может снизить уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин, воздействуя на гормональную систему в целом. Кроме того, исследования выявили их негативное воздействие на неврологическое развитие плода при беременности.

Мускус-кетон

Это душистое вещество широко используется в парфюмерии в качестве базовой ноты. Его можно найти как в дешевой туалетной воде и ароматизированной косметике, так и в элитных духах.

Мускус-кетон может раздражать кожу, поэтому, если вы почувствовали появление сыпи в местах, на которые вы обычно распыляете духи, проверьте список ингредиентов. Если у вас чувствительная кожа, дерматит, розацеа или прыщи, ни в коем случае не используйте духи с мускусным кетоном, потому что это может только усугубить проблему.

Кроме того, это вещество является гормональным разрушителем, негативно влияет на эмоции и общее состояние организма. Если в последнее время вы чувствуете себя очень усталыми, голодными и раздражительными, вам следует проверить состав духов на наличие кетона.

Стирол

Стирол представляет собой бесцветную ядовитую жидкость со специфическим запахом. Да-да, это яд! Вещество часто входит в состав духов, в том числе дорогих.

Зачем его используют? В индустрии красоты стирол применяется для повышения стойкости ароматов.

Химическое соединение является сильным канцерогеном. Постоянное воздействие стирола на организм может в конечном итоге вызвать онкологию. В дополнение оно наносит ущерб функциям мозга, нервной системы, почек. Если вы чувствуете себя подавленными, утомленными или страдаете от мигрени, выбросьте свой ароматический парфюм, наполненный стиролом.

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BHT

Butylated hydroxytoluene – бутилированный гидрокситолуол, ионол, агидол, дибунол – вещество из группы фенолов, использующееся повсеместно в химической промышленности в качестве антиоксиданта. Все фенолы токсичны, но BHT превосходит большинство из них по степени воздействия на организм.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов в 2012 году обнаружило, что BHT может вызывать рак печени и другие виды опухоли. Также он представляет высокий риск при беременности. По сравнению с этим такие проблемы, как аллергия, раздражение кожи, гормональный сбой, уже кажутся мелочью.

Во время недавнего исследования группа экологов обнаружила бутилированный гидрокситолуол в 99 наименованиях духов для женщин и 76 одеколонов для мужчин. Между тем BHT продолжает широко использоваться в парфюмерных продуктах в качестве консерванта для продления срока действия духов.

Бензальдегид

Бензойный альдегид широко используется в косметологии. Его можно встретить не только в духах, но также в стиральном порошке, мыле, дезодорантах, шампуне, лаках для волос, пищевой продукции. Этот простейший ароматический альдегид применяют в качестве имитации запаха и вкуса горького миндаля.

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Токсикологические исследования показывают, что он условно безопасен и не канцерогенен в концентрациях, используемых в пищевых продуктах и ​​косметике. Однако при регулярном использовании может вызвать проблемы со здоровьем.

Исследование EPA 1991 года доказало, что при значительной концентрации бензальдегид может вызывать расстройства центральной нервной системы, невнятную речь, сонливость, раздражение кожи, тошноту, повреждение почек и дыхательную недостаточность.

Этиленгликоль

Это химическое вещество содержится почти в каждом флаконе духов. Увы, без него пока невозможно создание парфюмерных композиций. Этиленгликоль может вызвать приступ астмы, гормональный дисбаланс и даже нанести вред репродуктивной системе.

В качестве альтернативы людям, имеющим сильную реакцию на данное органическое соединение, специалисты советуют выбирать парфюм на основе натуральных компонентов. Возможно, он не так эффектен и стоек, как настоящие духи, зато безопасен.

Впрочем, несмотря на определенную токсичность, он редко вызывает проблемы со здоровьем, если не пить одеколон. Через кожу почти не впитывается, а в легкие попадает мизерная его часть.

Камфора

Камфора широко распространена в природе и входит в состав эфирных масел. Особенно много ее в камфорном лавре, полыни, базилике, розмарине, пихте. Казалось бы, это натуральный продукт, который уже столетия используется в самых разных областях – от производства благовоний до медицины.

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Однако камфора может быть как натуральной, так и синтетической. Последняя обходится в производстве гораздо дешевле, поэтому чаще встречается в недорогих духах.

В медицине и ароматерапии используют исключительно природную d- и L-камфору. Рацемическая синтетическая камфора, получаемая из скипидара, из-за повышенной токсичности допускается лишь для наружного применения. Некачественная камфора может вызывать ряд симптомов, таких как тошнота, подергивания, головокружение и даже судороги.

Метиленхлорид

Метиленхлорид часто встречается в парфюмерии и является одним из наиболее распространенных ингредиентов косметических средств. Этот компонент действует как растворитель для других веществ. Часто производители маскируют его под общей маркировкой “fragrance”.

При использовании в течение длительного времени он может раздражать кожу и вызывать химические ожоги, обостряет псориаз или дерматит. Он также токсичен для беременных женщин и может проникнуть в плаценту. Более того, является канцерогеном, связанным с раком поджелудочной железы, печени и легких.

Бензилацетат

Это более безопасный растворитель ароматических соединений, чем метиленхлорид. Однако и он имеет побочные эффекты при длительном использовании.

Бензилацетат в редких случаях провоцирует рак поджелудочной железы. Кроме того, он может раздражать глаза и легкие, поэтому, если у вас возникли проблемы с дыханием или в последнее время у вас были сухие красные глаза, проверьте список ингредиентов ваших духов на наличие бензилацетата.

Ацетальдегид

Органическое соединение широко встречается в природе и производится промышленностью в больших количествах. Ацетальдегид умеренно токсичен, опасен в чистом виде для окружающей среды и является ирритантом.

При попадании на кожу и слизистые вызывает их покраснение и сильное раздражение, а также воспаление нервных рецепторов. Человек испытывает зуд, першение, жжение, чихание, слезотечение и прочие ответные симптомы на раздражающее вещество.

Невероятно, но ацетальдегид по-прежнему присутствует во многих ароматах и ​​используется для того, чтобы сделать запахи более игристыми, свежими и легкими. Парфюмеры любят его, потому что он придает духам нотку цитрусов и свежей зелени.

Этилацетат

Распространенный компонент как в косметологии, так и бытовой химии. Вряд ли можно избежать его воздействия полностью, но снизить время использования желательно.

Этилацетат является опасным раздражителем глаз, а также может вызвать серьезные проблемы с легкими, особенно при длительном использовании. В 1991 году Агентством по охране окружающей среды было установлено, что он в равной степени вреден для нервной системы, органов желудочно-кишечного тракта, кожи и зрения. Химическое вещество легко воспламеняется и токсично при вдыхании.