После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности

Меры безопасности в Запорожской области будут усилены в ближайшие дни из-за терактов в Мелитополе и Бердянске, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

«Безусловно», – приводит ТАСС ответ Селиванова на вопрос о том, будут ли усиливать меры безопасности в ближайшие дни. Он уточнил, что усиление будет выражаться во введении полицейских мер, необходимых в подобных случаях.

В воскресенье в Бердянске произошел взрыв на трансформаторной подстанции, в результате несколько районов города остались без света. Кроме того, украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. Мощность взрыва около здания ГУ МВД в Мелитополе составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.

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