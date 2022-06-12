 

Наездник умер после скачек в Москве прямо на призовой дорожке

12.06.2022, 23:15, Новости дня
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Мастер-наездник Вадим Шеховцов после окончания четвертого заезда на Центральном московском ипподроме выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на призовой дорожке, сообщила пресс-служба АО «Российские ипподромы».

Сообщается, что Шеховцов выступал в четвертом заезде на орловском трехлетнем жеребце под кличкой «Кристалл Лаг» и финишировал вторым. После окончания заезда наездник выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на призовой дорожке. Пресс-служба «Российских ипподромов» отмечает, что помочь 53-летнему наезднику оказалось невозможно. Причиной смерти Шеховцова, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность, передает ТАСС.

«Вадима Александровича [Шеховцова] запомнили как прекрасного человека, отзывчивого товарища и отличного наездника. Он ушел слишком рано, и вся конная общественность потрясена этой тяжелой потерей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» – говорится в сообщении.

Шеховцов работал на Центральном московском ипподроме с 1986 года, последнее десятилетие трудился бригадиром одного из отделений ипподрома.

Напомним также, в январе спортсмен из Новосибирска умер после полученного удара во время боя в Тольятти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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