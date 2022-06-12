 

Засидевшегося в малолетках Жукова публично освистали: Не примут его

12.06.2022, 22:38, Разное
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По словам эксперта, Сергей Жуков, безусловно, является талантливым артистом, подаривший бессмертные хиты лихой молодости 90-х годов, ведь на его песнях выросло целое поколение. “Для фанатов Сергей и по сей день остался в образе дворового парня, который поет песни “Алешка”, “Крошка моя” и так далее”, – говорит Баринов.

Правда, считает музыкант, артист явно засиделся в амплуа “малолетки”, эдакого своего парня с района. “По-моему мнению, это не показатель мастерства, а лишь удержание на себе внимания публики за счет былой славы. Сергей, увы, не успел вырасти из того самого парня во взрослого мужчину, исполняя, раз за разом, песни прошлых лет. Он затянул с этим, не выпуская ничего нового. И фанаты уже не смогут воспринимать Жукова иначе. Не примут его с новыми песнями. Поэтому придется играть старую, но стабильную шарманку, чтобы не перестать быть хоть как-то интересным”, – освистал артиста Руслан Баринов.

Впрочем, несмотря ни на что, Сергей Жуков один из немногих артистов, которого до сих пор помнят и знают, в отличие от массы исполнителей 90-х, которые давно забыты.

“Можно сказать, что успех достигнут и заслужен, пускай даже без свежих веяний. Хотя написать и спеть новое можно, но все же придется придерживаться стилистики 90-х, отдавая дань памяти молодости, идя за образом пацана со двора. Невозможно уже выпрыгнуть из этого репертуара. Сергей стал его заложником”, – говорит музыкант.



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