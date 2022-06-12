Семь стильных ободков, которые помогут скорректировать лицо: в стиле Prada или похожий на чалму

Когда дело доходит до аксессуаров для волос в 2022 году, девушки обычно отказываются от них, считая их детскими. Но, если правильно сочетать ободок с некоторыми видами одежды, аксессуары могут дополнить образ. Ободки являются той изюминкой, которая способна привнести разнообразие в образ.

Не стоит полагать, что этот аксессуар очень ограничен по внешнему виду. Ободки представлены сегодня разными дизайнами, типами, а изготовлены могут быть из самых разных материалов. Кроме того, с помощью ободка можно скорректировать овал лица.

Бархатный ободок в стиле Prada

Бархат – это ткань, которая хорошо смотрится на волосах. Вспомните хотя бы резинки из бархата для волос. Ткань эта прочная и эластичная. В случае с бархатом вы не столкнетесь с тем, что ободок соскальзывает с вашей головы. Бархат хорошо удерживается там, где вы его оставили. Бархат в своих образах активно использует “Прада”, в том числе и в аксессуарах. Этот ободок, например, способен добавить немного изящества и элегантности в наряд, что делает его идеальным дополнением для любого вида одежды. А если сочетать объемный сверху ободок с распущенными волосами, это визуально сделает щеки меньше.

Повязка с бантом

Эти повязки стали популярны несколько лет назад. Они могут иметь бант или узел сверху и выглядят очень мило. Носить такие ободки можно с любым видом одежды. Они добавят в ваш стиль нотку ретро, ведь были известны еще в семидесятых и восьмидесятых годах. С помощью такой повязки можно убрать волосы от лица и отвлечь внимание от круглого лица.

Не стоит полагать, что ободки – только для девушек с длинными волосами. Только взгляните, как аксессуар можно сочетать с каре!

Зубчатые ободки

Это лучший вариант, если вы хотите, чтобы ваши волосы крепко держались и были хорошо уложены. Такие ободки имеют пластиковые зубья или основу в качестве металлической рамки. Но их лучше не использовать девушкам с круглым лицом

Ободок в виде шарфика

Такой ободок можно изготовить из обычного шарфа или подобрать стилизованный под шарф аксессуар. Если вы решили использовать собственный шарфы, его нужно завязать на затылке в виде узла. Такие ободки хорошо сочетаются с шелковыми платьями, смотрятся стильно, а носить их удобно.

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Цветочный ободок

Если вы поклонник цветочных аксессуаров, эта повязка обязательно должна пополнить вашу коллекцию. Такие ободки хорошо смотрятся как на молодых девушках, так и на взрослых женщинах. Однако эти аксессуары не предназначены для ношения каждый день, но могут стать идеальными для событий и праздников.

Похожий на чалму

Замечали ли вы, как вы прекрасно выглядите сразу после того, как помыли голову и обернули ее полотенцем? Если вам это знакомо, самое время приобрести ободок в виде чалмы. Добавьте нотку экстравагантности в свой образ

Блестящие аксессуары

Если ни один из представленных выше вариантов не понравился, обратите внимание на блестящие аксессуары. Они добавляют блеска образу. Эти ободки подходят для вечеринок, походов в ночной клуб или посиделок с подружками.

Как не надо

Ободок, как и любой другой аксессуар, может украсить ваш образ или полностью испортить его.

Например, если волосы оказались не слишком свежими, то надевать ободок в этот день не стоит. Это только привлечет внимание к прилизанной неопрятной прическе. А вот если помыть волосы и даже не успеть их уложить, надев ободок и подобрав стильные серьги, вам в компании не будет равных.

Еще один пример, когда, казалось бы, не слишком отличающиеся ободки могут придать образу инфантильность или изысканность.

Также обязательно старайтесь обращать внимание на то, гармонирует ли ваш ободок с цветом ваших волос. Например, черный ободок на светлых волосах может смотреться не очень привлекательно.