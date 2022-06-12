Подходящие ингредиенты и отсутствие микробов: как сделать масло для лица или тела, не навредив здоровью

Изготовление домашнего масла для тела — это не так сложно, как может показаться. К тому же, вы будете иметь полный контроль над ингредиентами, зная, на такие проблемные области вам нужно воздействовать. Это могут быть растяжки, целлюлит, потрескавшаяся или грубая кожа. Создайте свое масло для лица и тела, подобрав правильные ингредиенты и не навредив здоровью.

Главное, чтобы продукт был безопасен

В Интернете есть много рецептов натуральных масел для лица и тела, которые на самом деле небезопасны и подвергают риску ваше здоровье. Бактерии, плесень и дрожжи, растущие в ваших продуктах, будут приводить к их быстрой порче или «выгоранию». Заметные признаки могут включать изменение цвета или ужасный запах продукта, но не все опасности заметны невооруженным глазом.

Если подобрать неправильные ингредиенты и нарушить технологию изготовления, можно получить неприятные последствия для здоровья, включая кожные и глазные инфекции, молочницу, токсический шок и атопический дерматит. Многие блогеры, рассказывающие о красоте (некоторые с огромным количеством подписчиков), не понимают основ создания безопасных продуктов и публикуют потенциально опасные рецепты.

В открытой продаже (в Интернете, в магазинах и на ремесленных ярмарках) продаются самодельные товары, которые также производятся людьми, не понимающими основ правильной консервации продукта, того, какова его изначальная цель, каковы потребности покупателей. Отсюда возникает риск для здоровья их клиентов. Вот, что нужно знать, чтобы избежать этих проблем.

Как создавать безопасные косметические продукты

Вы должны понимать основы рецептуры продуктов, создаваемых дома самостоятельно. Наиболее важной частью этого является подбор натуральных ингредиентов, а также то, когда вам нужно использовать консервант, а когда нет. Безводные продукты (которые не содержат воду) не подвержены микробиологическому размножению. Это означает, что в них не создаются условия для размножения бактерий, дрожжей и грибков, и поэтому в большинстве случаев они не нуждаются в консерванте.

Безводные продукты имеют масляную основу, они изготовлены только из растительных масел и восков. Они включают масла для тела и лица, массажное масло, бальзамы, мази, масла для тела на масляной основе, лосьоны и массажные бруски. В эти продукты можно добавить антиоксидант, чтобы продлить срок их хранения. Они замедляют процесс окисления, из-за которого масла становятся прогорклыми.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Консерванты часто необходимы

Любой продукт, содержащий воду, нуждается в консервантах. Это самый важный факт, который нужно понимать при создании собственных натуральных средств по уходу за кожей (многие бьюти-блогеры этого не знают). Исследования показывают, что бактерии, дрожжи и грибки обильно размножаются в кремах и лосьонах без консервантов. Так что вы хотите потом натирать себе на кожу?

Риск использования консервантов в ваших продуктах намного меньше, чем риск их неиспользования. Витамин Е, экстракт розмарина, настойка бензоина и экстракт семян грейпфрута не являются консервантами. Как вы можете гарантировать безопасность средств по уходу за кожей? Будьте уверены в качестве рецепта, которому вы следуете. Продукт должен состоять на 97% из масла-носителя, от 1 до 2% эфирного масла и 1% консерванта.

Выбор правильных масел

Масло для тела всегда нужно стараться делать маленькими партиями, чтобы они оставались свежими. Выбирайте ингредиенты, согласно вашего типа кожи. Вот список лучших базовых масел для использования:

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями При сухой коже — авокадо, рисовые отруби, абрикосовые косточки, кунжутное масло, масло календулы. Чувствительная кожа, склонная к раздражению – масло семян конопли или подсолнечника, масло сладкого миндаля, календулы. Нормальная кожа – жожоба, таману, сафлор. Возрастные морщины – гранат, огуречник, аргановое масло, вечерняя примула, морковное масло. Жирная кожа – подсолнух, жожоба, сафлор, таману, виноградные косточки. Растяжки и шрамы – шиповник, масло арганы, календулы.

Лучшие эфирные масла:

Жирная кожа – бергамот, пачули, чайное дерево, герань, мускатный шалфей, лаванда, петитгрейн, лимон. Сухая кожа – календула, лаванда, жасмин, бензоин, роза. Зрелая кожа – семена моркови, нероли, роза, ладан, бессмертник, апельсин, гальбанум. Кожный зуд – календула, ромашка, жасмин, бессмертник. Чувствительная кожа — лаванда, розмарин, ромашка, календула, бессмертник. Грубая кожа с трещинами — лаванда, сандаловое дерево, бензоин. Растяжки — жасмин, нероли, ладан, лаванда. Прыщи или пигментные пятна — пальмароза, чайное дерево, бессмертник, можжевельник, апельсин, лист фиалки.

Кокосовое масло

Это масло увлажняет кожу и обладает очищающими и терапевтическими свойствами. Вы можете помочь предотвратить сухость, зуд и шелушение кожи, взяв небольшое количество кокосового масла на ладонь, растирая руки, чтобы растопить его, и нанести на желаемые области. Дайте ему впитаться в течение 5-10 минут, а затем удалите излишки салфеткой или смойте теплой водой.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кокосовое масло так же действует, как средство для снятия макияжа, скраб для лица, может помочь предотвратить морщины и признаки старения. Кроме того, он обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, которые могут сделать его эффективным против экземы, псориаза, кожных инфекций, прыщей и симптомов солнечных ожогов.

Оливковое масло

Эта незаменимая вещь на кухне — не просто ключевой ингредиент ультра-здоровой средиземноморской диеты. Масло также укрепляет вашу кожу. Оно содержит важные витамины, такие как A, D, E и K, которые поддерживают здоровье кожи, а также предлагает антиоксидантную защиту от преждевременного старения.

Оливковое масло также обладает антибактериальными свойствами. Используйте его в качестве увлажняющего крема и средства, уменьшающего морщины, удаляя излишки салфеткой, чтобы не закупоривать поры. Или смешайте его с морской солью, чтобы сделать отшелушивающий скраб. При приготовлении берите за основу оливковое масло холодного отжима, которое не подвергалось интенсивной обработке и не содержит химических веществ или добавок.

Масло жожоба

Это воскообразное масло получают из орехов растения жожоба (Simmondsia chinensis), кустарника, произрастающего в диком виде в засушливых юго-западных штатах США и Мексике. Оно очень похоже на кожное сало человека и обладает преимуществами для красоты, благодаря множеству питательных витаминов и минералов.

Масло увлажняет кожу, не оставляя ощущения жирности, и успокаивает солнечные ожоги, а его противовоспалительные и антибактериальные свойства могут помочь в борьбе с экземой и псориазом. Поскольку оно модулирует выработку кожного сала, которое закупоривает поры и вызывает жирность кожи, масло жожоба также может быть эффективным средством против прыщей.

Масло с витамином Е

Натуральное масло с витамином Е получают из растительных масел, включая соевое. Подобно другим маслам для лица, оно предлагает немало преимуществ для кожи благодаря антиоксидантам, борющимся со свободными радикалами и воспалениями.

Было доказано, что оно увлажняет кожу, способствует заживлению ран, облегчает солнечные ожоги и снимает зуд и сухость. Чистое масло с витамином Е может быть густым и липким, поэтому его часто смешивают с другими маслами и добавками.

Масло марулы

Это масло имеет много общего с аргановым. Во-первых, его получают из древесных орехов — в данном случае из дерева марула (Sclerocarya birrea), произрастающего в южной части Африки. Кроме того, масло содержит улучшающие состояние кожи витамины, жирные кислоты и антиоксиданты и сотни лет использовалось для защиты кожи и лечения различных заболеваний.

Масло быстро впитывается и обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Оно может помочь обратить вспять повреждения от солнца, создать коллаген для предотвращения старения, ускорить рост клеток кожи, предотвратить экзему, а также увлажнить и защитить кожу от вредного действия окружающей среды.

Масло авокадо

Это масло, полученное из съедобной мякоти авокадо, содержит богатый набор жирных кислот, а также витамины и минералы, богатые антиоксидантами, которые полезны для кожи. Его можно использовать для увлажнения, а его противомикробные и противовоспалительные эффекты помогают заживлять проблемные зоны, такие как раны, солнечные ожоги, псориаз и прыщи.

Одна вещь, которую следует учитывать, — это его консистенция. Чистое масло авокадо очень густое. Несмотря на это, оно быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности, и лучше всего подходит для сухой, потрескавшейся и обезвоженной кожи. Хранить такое масло нужно в темных бутылках, которые защищают его от воздействия света.

Аргановое масло

Марокко является родиной арганового дерева (Argania spinosa L.), из которого производят орехи для получения этого универсального масла. Используемое веками и насыщенное витаминами А и Е, а также антиоксидантами и жирными кислотами, такими как омега-9 (олеиновая) и омега-6 (линолевая), аргановое масло имеет много полезных свойств.

Оно обладает противовоспалительным, противогрибковым и противомикробным действием. Такое масло эффективно при борьбе с прыщами, кожными инфекциями, укусами насекомых и кожной сыпью. Из него также получается отличный антивозрастной увлажняющий крем для лица и тоник для кожи. Лучше всего то, что масло все это делает, не забивая поры.

Масло шиповника

Это все более популярное косметическое средство содержит большое количество антиоксидантов, витаминов и незаменимых жирных кислот. Изготовленное из семян кустов дикой розы, это масло имеет долгую историю использования в качестве целебного средства майя.

Средство работает на всех типах кожи и не только увлажняет, но может улучшить ее тонус, стимулировать выработку коллагена, смягчить повреждения от солнца, свести к минимуму пигментные пятна и уменьшить рубцы от прыщей. Масло шиповника быстро впитывается, вам понадобится всего несколько капель, чтобы кожа стала мягкой и эластичной.