При взрыве в Мелитополе ранило подростка
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В результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, тяжело ранена девушка-подросток, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«Тяжело ранена 15-летняя девушка, проходившая мимо, за ее жизнь сейчас борются врачи. Тяжело ранен мужчина, он также находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека», – приводит ТАСС слова Селиванова.
Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения. Мощность взрыва составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.
Также Селиванов заявил, что произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области взрыв на подстанции, в результате которого несколько районов остались без света, был терактом.
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