 

При взрыве в Мелитополе ранило подростка

12.06.2022, 21:55, Новости дня
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В результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, тяжело ранена девушка-подросток, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Тяжело ранена 15-летняя девушка, проходившая мимо, за ее жизнь сейчас борются врачи. Тяжело ранен мужчина, он также находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека», – приводит ТАСС слова Селиванова.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения. Мощность взрыва составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.

Также Селиванов заявил, что произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области взрыв на подстанции, в результате которого несколько районов остались без света, был терактом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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