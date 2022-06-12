При взрыве в Мелитополе ранило подростка

В результате теракта в Мелитополе пострадали четыре человека, тяжело ранена девушка-подросток, сообщил замглавы ГУМВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Тяжело ранена 15-летняя девушка, проходившая мимо, за ее жизнь сейчас борются врачи. Тяжело ранен мужчина, он также находится в больнице. Более легкие ранения получили еще два человека», – приводит ТАСС слова Селиванова.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения. Мощность взрыва составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.

Также Селиванов заявил, что произошедший утром в городе Бердянске Запорожской области взрыв на подстанции, в результате которого несколько районов остались без света, был терактом.

—