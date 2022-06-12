Макрон обошел Меланшона в первом туре парламентских выборов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов получает 24,29%, левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 21,95%, этом свидетельствуют данные МВД Франции.

По данным МВД после обработки 58% бюллетеней, коалиция Макрона получает 24,29%, левый союз Меланшона – 21,95%, передает РИА «Новости».

Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет из почти 6300 претендентов на депутатский мандат.

Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе. Победа возможна и в первом туре, но для этого кандидата должны поддержать либо абсолютное большинство проголосовавших, либо не менее четверти зарегистрированных избирателей.

Во втором туре достаточно набрать простое большинство голосов.

Напомним, лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре французских президентских выборов, назвал поражение лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «хорошей новостью».

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