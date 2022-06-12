Украинские войска обстреляли Еленовку из «Града»

Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой Народной Республике из БМ-21 «Град», информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.30 – н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка (пос. Молодежное): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 19.30 – н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка (пос. Петровское): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Также представительство сообщило, что украинские войска выпустили четыре мины калибром 82 мм по Никитовскому району Горловки, восемь мин калибром 120 мм по населенному пункту Гольмовский и три снаряда калибром 152 мм по Пантелеймоновке.

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