Мнение: Джамблик и Килда. К вопросу, кто владеет Россией



Вот – два текста из моего ЖЖ от… аж 2005 года. То, о чем я говорил в недавнем Стриме – к вопросу о том, что российские “миллиардеры” никогда не были миллиардерами.

“Синерукие Джамбли за морем живут…”

“Чуть не проворонил в “Эксперте” интереснейшую статью Привалова о “деле Ходорковского”. Но все ж прочел – и не пожалел! В кои-то веки – натуральная, полновесная сенсация.

А началось все с того, что кому-то пришла в голову совершенно дикая, на первый взгляд, мысль – попытаться реально разобраться, что же именно, какие-такие преступления инкриминировали Ходорковскому и Лебедеву на знаменитом уже процессе. Т.е. вот так, взять и перелопатить не только само обвинительное заключение, которое, как мы помним, судья читала вслух чуть ли не месяц; но еще и проштудировать сами МАТЕРИАЛЫ ПРОЦЕССА! Посмотреть, что говорил прокурор Шохин, что там пыталась ему возражать защита во главе со знаменитым Падвой НА ПРОТЯЖЕНИИ 1,5 лет!

По-моему, титанический труд. Я бы не взялся – потому что у меня все еще в памяти “конспектирование решений судьбоносного 26 съезда КПСС”… Бешеное количество утомительнейшего словоблудия, а на выходе – ничего, такой же бред, только покороче. “Увольте!” – закричал бы я… И был бы, понятное дело, не прав. И даже очень не прав.

Потому что те ребята, кто покопался-таки в материалах дела, нарыли в итоге ТАКОЕ… Снимаю шляпу перед ними – жаль, что сам Привалов так в статье и не называет их фамилии. Полностью статья здесь – http://www.expert.ru/printissues/expert/2005/29/29ex-hodar1

А вкратце суть вот в чем. Следствие по делу Ходорковского буквально “рыло землю” – и в итоге представило суду две схемы “мошенничеств” по двум эпизодам – “хищению акций” ОАО “Апатит” (1) и “хищению акций” ВНИИУФ (два здания на Ленинском проспекте Москвы). Схемы сложные, но суть в обоих примерно одинаковая: много-много подставных фирм-однодневок, в которых сидят “зицпредседателями” “люди “Менатепа”, перекидывают друг другу акции и деньги, имеющие отношение к фирмам “Апатит” и ВНИИУФ, а в итоге у государства не остается ничего, а сами эти фирмы становятся частными в собственности… этих самых подставных фирм. Что, в общем-то, не должно удивлять, ибо все дело происходит в результате ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ.

Подставные фирмы с дикими, непроизносимыми названиями – все оказываются в “родстве” между собой. Следствие утверждает, что большая их часть и была учреждена с мошенническими целями. Оно (следствие) проследило все даты учреждений “менатеповских” фирм, знает – и рисует на схеме – где чья “дочка”. ОДНАКО! В обеих схемах, на основании которых, собственно, и был осужден Ходорковский, есть две “фирмочки”, чье происхождение (т.е. кем они были учреждены?) Не отслежено. Ну не отслежено – и всё!

И где же стоят эти самые “забытые” фирмочки-оффшорки? Вы угадали – в самом начале цепочки! Т.е. это фирмы-“мамы”. С веселыми названиями: одна “Джамблик”, другая – “Килда”. ЧЬИ ОНИ? наверно, Ходорковского?

Не-а. А следствие это не заинтересовало. Мало ли… Следствие не захотело доказывать, что эти фирмы подконтрольны Ходорковскому. Но, более того: и защита не захотела доказать, что эти фирмы не имеют никакого отношения к Ходорковскому!

Вы понимаете? КЛЮЧЕВЫЕ фирмы! Те, через которые, собственно, и шло “мошенничество”. “Фирмы-МАТКИ”!

И никому оказались неинтересны. Был у них представитель в РФ – некто Моисеев. О нем следствию известно, что он был “школьный друг Ходорковского”. И всё! Больше о нем НИЧЕГО не известно. И в суд его не вызывали. ЗАБЫЛИ о нем! Привалов приводит очень яркое сравнение – мол, это все равно, как если бы в процессе над Полыхаевым так же ЗАБЫЛИ про “жалкого счетовода” Корейко.

А самую забойную сенсацию Привалов приберегает напоследок. Он через “Эксперт” “пробил” хотя бы дату регистрации этой самой фирмы “Джамблик” – КЛЮЧЕВОЙ в схемах “махинаций Ходорковского” в 1995 году. Оказалось, что эта фирма появилась на свет 8 ноября… 1984 года! Т.е. тогда, когда Ходор еще, что называется, “пешком под стол ходил”! Какой же, блин, любитель Эдварда Лира ТОГДА ее зарегистрировал на Виргинских островах? Еще при Черненко, ДО всякого Горбачева?!

Вот это да!

“За морями – вдали

От знакомой земли –

На неведомом горном хребте

Синерукие Джамбли над морем живут,

С головами зелёными Джамбли живут…

И НЕСЛИСЬ ОНИ ВДАЛЬ В РЕШЕТЕ!!” (2005)

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Синерукие джамбли-2

Ну, собственно, дело с “делом Ходорковского” прояснилось. Фирма “Джамблик” зарегистрирована в 1984 году, фирма “Килда” – вообще в 1974-м. При этом, оказывается, этот самый “Джамблик” УСПЕЛ ЗАСВЕТИТЬСЯ… еще и как владелец крупного пакета акций Братского алюминиевого завода в 1996-97 гг. – в тот период, когда сам БрАЗ входил в “империю” братьев Черных! Ну и еще в ряде сделок был замечен.

И это при том, что Басманный суд фактически признал, будто бы владельцем самого “Джамблика” являлся Ходорковский! Однако в этом случае придется поверить, будто бы Ходорковский в середине 90-х занимался алюминием, да и вообще “братья Черные” были у него, ТАК СКАЗАТЬ, “на посылках”.

Я ничего не слышал о том, что Ходорковский хоть когда-нибудь имел отношение к алюминию. Ничего подобного! также не слышал, что у него когда-нибудь были совместные дела с братьями Черными. Черные – это “Российский кредит” и Дерипаска (впоследствии). Нет при них никакого Ходорковского! Что же – Ходорковский “одолжил” черным “Джамблик”? Или уж, точнее, подсунул крепким мордоворотам Черным “паленую” фирму?

Скорее, это сам “Джамблик” имел сначала Ходорковского, а потом и бр. Черных. Вот как интересно получается! Обалдеть!

Отсюда становится понятно, почему же Ходорковский РАНЬШЕ не шел на Госдуму, да и сейчас неизвестно – пойдет или нет. Причина, видимо, элементарна: нет у него ни шиша! Думская кампания, да еще в Москве, всяко стоит не меньше “лимона”. Если считать, что Ходор – миллиардер, то для него, конечно, миллион – плевая сумма… Но какие у нас основания считать его миллиардером СЕГОДНЯ?

Я-то раньше рассуждал так. Известно, каким образом на протяжении многих лет “ЮКОС” продавал свою нефть за рубеж (об этом, кстати, были соответствующие заявления Прокуратуры). Схема элементарная: сырая нефть “как есть” продается некой “оффшорке”, причем по себестоимости – скажем, по 10 баксов за баррель. У “Юкоса”, стало быть, никакой прибыли (а значит, и налога на прибыль). Денег – аккурат на “поддержание штанов”. “Оффшорка” же тут же эту самую нефть продает уже на Запад – по 40 или даже по 50 баксов за баррель. Естественно, весь доход у оффшорки получается одновременно и как прибыль – расходов-то никаких нет. Поскольку ЮКОС длительное время шел на первом месте в РФ по нефтедобыче, то суммы на счетах в оффшорке получались, ясное дело, гигантские. И, что приятно – никакого тебе налога на прибыль!

ЮКОС у Ходорковского отобрали, а оффшорку нет – как ее отберешь? Отсюда были основания считать, что миллиардика 2-3 у него всяко должны были бы оставаться…

Но, с другой стороны, с чего мы взяли, что эта самая оффшорка имеет к нему какое-то отношение? А что, если и эта – из породы все тех же таинственных “Джамбликов”? В этом случае в распоряжении МБХ – все те же “от мертвого осла уши”. А чьи миллиарды.. Черт его знает! “Вверх и в темноту уходит нить…” Как МБХ при таком раскладе идти на выборы? Говорить жене – продавай московские апартаменты? Да ведь и шансы на выигрыш весьма призрачные.

Я-то все думал, краем глаза следя за процессом МБХ и его “подельников” – что за странности? Почему все эти долларовые миллиардеры таким странным образом “выписывали” себе деньги – через некие “трудовые договоры” все с теми же “оффшорками” “на оказание маркетинговых и консалтинговых услуг”? Что за блажь? И суммы все какие-то несолидные – 10 миллионов РУБЛЕЙ, 100 миллионов РУБЛЕЙ… Неужто миллиардеру нельзя как-то попроще снять себе деньги, без этих “экономий” на подоходном якобы налоге?

А теперь все понятно. Это и были ИХ деньги! За добросовестный труд. 10 миллионов, 100 миллионов… А что? Мало, что ли? Очень даже неплохие суммы. Если не шиковать, конечно – а тратить с умом. Плюс доплата “за качественное изображение миллиардера-олигарха”.

А чей же “Джамблик”? Бог весть… (2005)