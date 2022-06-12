Мнение: В “демократической” Латвии

В "демократической" Латвии

Сидящий в тюрьме блогер Фёдоров рассказал о пытках, которые к нему применялись.

Кирилл Фёдоров написал из Рижской центральной тюрьмы новое письмо, где он содержится уже три месяца, но даже не знает, за что именно. Главное из письма. Кирилл впервые рассказал, что к нему применялись пытки. Некоторое время назад об этом писали итальянские журналисты.

"За это время я успел пережить пытки, угрозы, физическое и психологическое воздействие, обман и множество всего… К сожалению пресса молчит и СМИ работают на государство… Иронично, как СМИ в этой прекрасной стране переживают за здоровье Навального, но что-то не слышу, чтобы они осуждали терапию электрическим током, применявшуюся ко мне. Хотя, это же не может быть в Европе, в 21 веке? А если не может, значит этого нет. Правильно я говорю?", – обращается Кирилл к латвийским журналистам, которые потеряли интерес к его делу.

А заканчивает письмо блогер на том, что хочет и будет держаться "по крайней мере настолько, насколько это зависит от меня!".

https://t.me/rusemblv/3016 – цинк

Уезжать в России ему надо было, потому что в современной Европе все это вполне себе возможно.

Вся вина Федорова заключается в том, что он не дудел в одну дуду вместе с остальными на тему "российской агрессии". Чего уже вполне достаточно для попадания в тюрьму и пыток электротоком.

—