 

Мнение: Встреча в Киеве

12.06.2022, 21:10, Разное
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Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в июне посетить Киев. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag ссылаясь на источники в украинских и французских правительственных кругах. «Есть конкретные планы поездки», — сообщает издание.

По всей видимости, они будут настоятельно рекомендовать Зеленскому идти на перемирие с Кремлем на условиях признания текущей линии фронта и отвода украинских сил из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Фактически очередной Минск.

Формально Зеленский может не признавать отторжения этих территорий от Украины, но подобное согласие поможет Кремлю выйти из «не-войны» с сохранением лица и не претендовать на «освобождение» других территорий.

В свое время точно так же европейские руководители ездили в Чехословакию с требованием признать претензии Германии в надежде на ее «умиротворение». Так что традиции европейской политики незыблемы. Что именно будут обещать Зеленскому и чем именно будут угрожать — вопрос интересный, но вторичный.

Континентальную Европу вполне устраивает промежуточный результат этой «не-войны»: полного разгрома Украины и полного истощения России в таком случае удастся избежать. Другое дело, что есть и другие игроки — Великобритания и Польша, для которых цели этого мероприятия еще далеко не достигнуты. Европейцы ведут свою внутреннюю борьбу, где Украина является её инструментом. Для Великобритании достаточно важно ослабить позиции «старой Европы», для чего и требуется максимальная блокада России с продолжением санкций и ухудшением положения Германии, Франции и Италии в первую очередь. Поэтому вокруг вопроса о продолжении борьбы Украины идет нешуточная драка внутри Европы.

Чем именно завершится внутриевропейская борьба, и станет ответом на вопрос: как долго будет еще продолжаться бойня на востоке Украины.

Источник: Эль Мюрид



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