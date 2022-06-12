 

На митинге в компании «Сима-Ленд» сожгли царский манифест от 19 февраля 1861 года

12.06.2022, 20:57, Разное
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В День России на парковке перед офисом екатеринбургской компании «Сима-Ленд» состоялся массовый митинг, в ходе которого сотрудники компании торжественно уничтожили копию Манифеста императора Александра II об отмене крепостного права.

Компания «Сима-Ленд» широко известна в России своеобразным подходом к трудовой дисциплине и высокими требованиями к патриотизму сотрудников. Важные государственные события здесь отмечают массовыми мероприятиями, невзирая даже на эпидемические ограничения. В День России такую практику решили официально зафиксировать, объявив «Сима-Ленд» зоной, свободной от действия деструктивных, антироссийских документов.

– Ныне, присно и во веки веков здесь, на священной земле Сима-Ленда, не будет действовать Манифест от 19 февраля 1861 года! Этот документ был нашёптан на ухо императору силами, враждебными России. Теми, кто мечтал о том, чтобы освободить её от цепей, сковывающих россиян вместе! Но они просчитались, такому не бывать, – сказал на митинге владелец сотрудников «Сима-Ленда» Андрей Симановский.

Над наземной парковкой фирмы подняли полотнище площадью 300 квадратных метров с напечатанным на нём манифестом «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и подожгли его с двух нижних концов. Манифест вспыхнул и быстро сгорел под аплодисменты собравшихся. По мнению корпоративных юристов, ритуала достаточно не только для того, чтобы восстановить на предприятии крепостное право, но и отменить действие других законов и постановлений, основанных на отменённом документе.

Завершился митинг массовым исполнением Гимна России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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