Мнение: Народный портфель акций, конец эпохи низких ставок и заработок на спекуляциях

1. На заглавной картинке показано распределение акций в инвестиционном портфеле среднего россиянина, торгующего на бирже. Лично я бы к некоторым акциям из списка и длинной палкой не притронулся, однако всё же портфель не так плох, как я мог предполагать (ссылка):



Как выглядит народный портфель на начало мая 2022 года по данным Мосбиржи.

Самыми популярными акциями у частных инвесторов являются ценные бумаги «Газпрома», «Сбербанка» и «Норникеля» — на них приходится более 60%.

Также у россиян, торгующих на Мосбирже, в портфелях имеются акции Лукойла, ВТБ, Яндекса, МТС и Сургутнефтегаза. А обладателей акций «Газпрома» в этом году ждут рекордные дивиденды — ₽52,53 на акцию. Выплатить их обещают в конце лета.

2. Западные банкиры предрекают конец эпохи низких процентных ставок, иначе инфляцию не побороть. По их мнению, фондовые рынки и в целом экономики западных стран теперь будет трясти заметно чаще, чем раньше, однако финансовая отрасль от этого пострадает меньше, чем компании реального сектора (ссылка):



Cопрезидент инвестбанка Morgan Stanley Тед Пик предсказал глобальному фондовому рынку революционные изменения, которые могут обернуться «сдвигом парадигмы». <…>

Также банкир отметил, что в настоящее время экономическая ситуация в мире развивается под воздействием условий, не наблюдавшихся на протяжении нескольких десятилетий. Среди них пандемия коронавируса, спецоперация России на Украине и глобальный всплеск инфляции.

По мнению Пика, переход в новую фазу развития займет от одного года до двух лет. В обозримом будущем периоды высокой инфляции (или «пожара», как называет их Пик) и рецессии («льда») будут чередоваться с периодичностью в несколько месяцев, считает топ-менеджер Morgan Stanley.

Рост процентных ставок после нескольких лет их сохранения на низком уровне будет означать повышенный заработок для коммерческих и инвестиционных банков, однако обернется тяжелыми временами для многих других отраслей экономики, прогнозирует Пик.

Действительно, если отменить действующую во многих западных странах ПОПС (политику отрицательных процентных ставок), то восстановится нормальная ситуация, когда банк начисляет клиенту ощутимые проценты на его вклад.

Проблема в том, что рост ставок, как мы недавно обсуждали, будет означать, во-первых, вздорожание кредитов для бизнеса, что приведёт (в лучшем случае) к ощутимому падению бирж. Во-вторых, у инвесторов появится выбор – можно будет не рисковать, играя на бирже, а положить свои денежки в банк и гарантированно получить хоть что-то. Это может привести к значительному оттоку средств с рынка акций.

Опять-таки, сам термин «период высокой инфляции» кажется мне чересчур оптимистичным, так как предполагает, что инфляция временна. Пока что я не вижу механизмов, которые позволили бы долларовой инфляции снизиться.

В России тем временем ЦБ РФ не повышает, а снижает базовую ставку. В конце мая она была снижена с 14% до 11%, а на днях – с 11% до 9,5%. Мы уже находимся в здоровой зоне, которая, грубо говоря, находится в пределах от 4% до 10%.

3. В Школе капитализма я пишу о заработке на биржевых спекуляциях (ссылка):

Теоретически всё просто. Есть нормальный бизнес — когда ты покупаешь акции завода, а потом получаешь свою долю от прибыли этого завода. И есть спекуляция, когда ты покупаешь акции модного стартапа за 3 копейки, чтобы перепродать их потом за 3 рубля. Теоретически должно быть вполне очевидно, что первый вариант надёжнее и прибыльнее — особенно в условиях, когда спекулянтов много.



Согласно известному анекдоту, в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве прибывающих встречал плакат: «Не думай, что ты тут самый умный, тут все евреи». Такой же плакат следовало бы повесить в виде баннера и в биржевых терминалах. Чтобы спекуляция удалась, надо сначала у кого-то выгодно купить, а потом кому-то выгодно продать. Но ведь с другой стороны сделки непременно будут или такие же спекулянты, или, в лучшем случае, серьёзные инвесторы. Надуть их получится навряд ли — суть бирж как раз в том и заключается, что они позволяют установить более-менее справедливую цену.