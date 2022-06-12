В СК решили изучить сведения о готовящейся провокации у захоронения с чумой

Следственный комитет РФ запросит у Министерства обороны РФ сведения о готовящейся украинским режимом провокации у места захоронения с чумой, от которой могут пострадать жители Одессы, сообщили в СК России.

«Следственный комитет запросит и изучит в рамках расследования уголовных дел данные Министерства обороны РФ об очередной готовящейся украинским режимом провокации с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате чего могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские военные намерены разместить комплекс ПВО или его макет на месте захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить Россию в создании биологической опасности.

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