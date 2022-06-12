 

В Волновахе открыли отреставрированный памятник воинам-интернационалистам

12.06.2022, 20:32, Новости дня
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Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса приняли участие в восстановлении памятника воинам-интернационалистам в Волновахе, который был поврежден в ходе боевых действий на территории города.

«Это память о людях, которые защищали Родину несмотря ни на что. Наша молодежь чтит подвиги героев. Мы будем и дальше делать все, чтобы сохранить историческую память», – отметил глава администрации города Руслан Юрченков на открытии восстановленного памятника. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей участвовали в работах по восстановлению памятника: устанавливали фундамент, устанавливали гранитное основание и сам монумент. Памятник представляет собой три гранитные стелы и высеченную на одной из них пулю, что символизирует пронизанный в боях кусок брони – оборванную жизнь воинов.

Также добровольцы ВСКС совместно с Ногинским спасательным центром МЧС РФ и с Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом МЧС РФ «Центроспас» помогали жителям Волновахи: разбирали завалы, расчищали город от строительного мусора, оказывали гуманитарную помощью, благоустраивали городские территории,  посетили детский сад и подарили детям игрушки и канцелярские наборы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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