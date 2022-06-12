 

Эрдоган заявил, что Западу нельзя доверять

12.06.2022, 20:32, Новости дня
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Политике Запада доверять нельзя, но можно взаимодействовать в сфере науки и культуры, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Когда мы спрашиваем у них (Греции  – прим. ВЗГЛЯД), для чего вы создаете эти (американские – прим. ВЗГЛЯД) базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

При этом он допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры. «Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС (вопросе вступления Турции – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил президент республики.

Ранее Эрдоган высказывал сомнение, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.

Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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