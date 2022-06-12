Мнение: Праздничный СТРИМ о прошлом и будущем РФ
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СТРИМ №15. Таймкоды
1:00 О «празднике» 12 июня. «Летом праздников нет».
2:30 Сюрреалистический «праздник развала СССР». Почему 12 июня полностью поперек идеологии путинской РФ времен СВО
8:50 Когда кончается РФ
9:30 Кто будет после Путина? Обсуждаем шансы Кадырова
13:45 Патрушев или Кириенко? Почему оба не годятся
18:20 Россия как оплот всемирной реакции – так или нет
22:45 О Главной Русской Идее прямо сейчас. Что такое «НБС»
25:40 Обсуждаем «Доктора Хауса» и «Во все тяжкие» в свете Новой Русской Идеологии
35:45 Различие украинцев и россиян
38:30 О возрасте Путина и кремлевской медицине. Кобзон и Жженов
42:00 Почему Путин не правит; Путин как главный разводящий. Проф. Мориарти и «понятия»
48:50 Мотивация защиты у русских важнее мотивации нападения
50:20 Надо ли жалеть контрактников. Русское отношение к военным
56:40 Как теперь в России относиться к Украине
58:00 Готовность уйти: почему иностранцы уходят из РФ
1:00:00 Как правильно понимать колебания курса рубля к доллару
1:07:10 Путин с его «мы берем свое» (совсем ошалел старый черт)
1:10:10 Кадыров и Сталин – наследник по прямой
1:12:30 Как идеология НБС влияет на женщин
1:14:20 Русское ФСБ и чеченцы: кто кого
1:17:10 Почему женщина не будет во главе
1:19:20 Еще раз о Патрушеве-мл.
1:19:55 Левон Аронян (шахматы)
1:21:50 Феномен «Бешеный Медведев». Что он означает. «Да, мы в зоопарке».
1:26:20 Почему Путин всех пересидел. Секреты успеха
1:34:30 Люди, которые не поддерживали ковидобесие и не поддерживают войну
1:36:00 Как русские решили стать ёжиками и на сколько их хватит
1:42:50 Почему у солдат росармии плохие аптечки. «Концепция одноразовости».
1:48:40 Отношение военных к Сердюкову: чистая, беспримесная ненависть
1:51:20 ОПРАВДАНИЕ ПУТИНА. Путин как либерал
1:56:00 Когда и почему Путин разочаровался в России
2:01:35 «Когда «они поняли, что ничего не работает»
2:04:15 Трагедия России, которую все боятся и не хотят замечать
2:06:00 Успешный видеоблогер Кац
2:11:45 О Маяковском и Левом марше
2:13:00 Кто агрессивнее – силовики или сислибы-«экономисты»?
2:18:40 Удастся ли сохранить Крым
2:19:40 Росгвардейцы и гнев Стрелкова
2:22:30 Нерешаемая задача – какие должны быть налоги в России.
2:26:40 Россия безнадежна; члены банды махнули рукой
2:28:40 Не всем быть аристократами
2:30:15 Почему Россию и ее население нельзя «просто оставить в покое» (спойлер – «разворуют вообще всё»)
2:33:00 У бандитов в Европе нет прикрытия
2:35:50 О происхождении Путина
2:36:00 Никто не понимает, что делать с Россией: боятся посмотреть правде в глаза
2:38:35 10 лет без концепции развития
2:40:00 2019: реальная дата вынесения приговора Российской Федерации
2:43:00 Зачем России электромобили и солнечные батареи?
2:44:10 Наказание для РФ
2:46:50 О «деле ЮКОСа». Как Ходорковский умудрился проиграть отставному подполу?
2:50:00 Кто убил мэра Петухова (мои личные беседы в Нефтеюганске 90-х)
2:55:10 Теория криптоколонии
2:56:20 Почему США не получили после приватизации вообще ничего в России?
3:01:00 Размеры взяток в РФ начала «нулевых»
3:05:40 Почему не получится «просто напечатать рублей»
3:09:40 Либертарианство – либерализм для жлобов
3:11:00 Почему не будет стыдно за Крым
3:13:00 Либералы после Путина: «ничего не забыли и ничему не научились»
3:14:30 Проблема России – не только климат, но и география
3:16:00 О Стрелкове и Катоне. Почему не проводят мобилизацию
3:10:50 Почему в России не будет дорог как в Германии
3:22:50 Нужна ли «своя крыша» на Западе
3:24:30 Оффшоры, которые владеют Россией. Кто владеет оффшорами? Зловещий «Джамблик».
3:33:30 Еще раз о бандитах и предпринимателях
3:36:00 Запад против нефтедобывающих стран
3:39:30 Москва – самый уязвимый город в России при любом обострении
3:41:00 Главный вопрос РФ – «на что жить»
3:43:00 Нерентабельный мегаполис. Санкт-Петербург как зеркало будущего для Москвы
3:48:00 Как я читаю стихи
3:49:00 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Источник: Размышления вольного социолога
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