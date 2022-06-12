Мнение: Праздничный СТРИМ о прошлом и будущем РФ

СТРИМ №15. Таймкоды

1:00 О «празднике» 12 июня. «Летом праздников нет».

2:30 Сюрреалистический «праздник развала СССР». Почему 12 июня полностью поперек идеологии путинской РФ времен СВО

8:50 Когда кончается РФ

9:30 Кто будет после Путина? Обсуждаем шансы Кадырова

13:45 Патрушев или Кириенко? Почему оба не годятся

18:20 Россия как оплот всемирной реакции – так или нет

22:45 О Главной Русской Идее прямо сейчас. Что такое «НБС»

25:40 Обсуждаем «Доктора Хауса» и «Во все тяжкие» в свете Новой Русской Идеологии

35:45 Различие украинцев и россиян

38:30 О возрасте Путина и кремлевской медицине. Кобзон и Жженов

42:00 Почему Путин не правит; Путин как главный разводящий. Проф. Мориарти и «понятия»

48:50 Мотивация защиты у русских важнее мотивации нападения

50:20 Надо ли жалеть контрактников. Русское отношение к военным

56:40 Как теперь в России относиться к Украине

58:00 Готовность уйти: почему иностранцы уходят из РФ

1:00:00 Как правильно понимать колебания курса рубля к доллару

1:07:10 Путин с его «мы берем свое» (совсем ошалел старый черт)

1:10:10 Кадыров и Сталин – наследник по прямой

1:12:30 Как идеология НБС влияет на женщин

1:14:20 Русское ФСБ и чеченцы: кто кого

1:17:10 Почему женщина не будет во главе

1:19:20 Еще раз о Патрушеве-мл.

1:19:55 Левон Аронян (шахматы)

1:21:50 Феномен «Бешеный Медведев». Что он означает. «Да, мы в зоопарке».

1:26:20 Почему Путин всех пересидел. Секреты успеха

1:34:30 Люди, которые не поддерживали ковидобесие и не поддерживают войну

1:36:00 Как русские решили стать ёжиками и на сколько их хватит

1:42:50 Почему у солдат росармии плохие аптечки. «Концепция одноразовости».

1:48:40 Отношение военных к Сердюкову: чистая, беспримесная ненависть

1:51:20 ОПРАВДАНИЕ ПУТИНА. Путин как либерал

1:56:00 Когда и почему Путин разочаровался в России

2:01:35 «Когда «они поняли, что ничего не работает»

2:04:15 Трагедия России, которую все боятся и не хотят замечать

2:06:00 Успешный видеоблогер Кац

2:11:45 О Маяковском и Левом марше

2:13:00 Кто агрессивнее – силовики или сислибы-«экономисты»?

2:18:40 Удастся ли сохранить Крым

2:19:40 Росгвардейцы и гнев Стрелкова

2:22:30 Нерешаемая задача – какие должны быть налоги в России.

2:26:40 Россия безнадежна; члены банды махнули рукой

2:28:40 Не всем быть аристократами

2:30:15 Почему Россию и ее население нельзя «просто оставить в покое» (спойлер – «разворуют вообще всё»)

2:33:00 У бандитов в Европе нет прикрытия

2:35:50 О происхождении Путина

2:36:00 Никто не понимает, что делать с Россией: боятся посмотреть правде в глаза

2:38:35 10 лет без концепции развития

2:40:00 2019: реальная дата вынесения приговора Российской Федерации

2:43:00 Зачем России электромобили и солнечные батареи?

2:44:10 Наказание для РФ

2:46:50 О «деле ЮКОСа». Как Ходорковский умудрился проиграть отставному подполу?

2:50:00 Кто убил мэра Петухова (мои личные беседы в Нефтеюганске 90-х)

2:55:10 Теория криптоколонии

2:56:20 Почему США не получили после приватизации вообще ничего в России?

3:01:00 Размеры взяток в РФ начала «нулевых»

3:05:40 Почему не получится «просто напечатать рублей»

3:09:40 Либертарианство – либерализм для жлобов

3:11:00 Почему не будет стыдно за Крым

3:13:00 Либералы после Путина: «ничего не забыли и ничему не научились»

3:14:30 Проблема России – не только климат, но и география

3:16:00 О Стрелкове и Катоне. Почему не проводят мобилизацию

3:10:50 Почему в России не будет дорог как в Германии

3:22:50 Нужна ли «своя крыша» на Западе

3:24:30 Оффшоры, которые владеют Россией. Кто владеет оффшорами? Зловещий «Джамблик».

3:33:30 Еще раз о бандитах и предпринимателях

3:36:00 Запад против нефтедобывающих стран

3:39:30 Москва – самый уязвимый город в России при любом обострении

3:41:00 Главный вопрос РФ – «на что жить»

3:43:00 Нерентабельный мегаполис. Санкт-Петербург как зеркало будущего для Москвы

3:48:00 Как я читаю стихи

3:49:00 ПОЗДРАВЛЕНИЯ