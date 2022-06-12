Мнение: Переход на российские образовательные стандарты

Министр образования РФ Кравцов о будущем образования на освобожденных территориях.

1. Все школы и ВУЗы на освобожденных территориях с 1-го сентября 2022-го года будут работать по российским стандартам.

2. Русский язык будет основным языком обучения (В Херсонской и Запорожской областях он будет государственным).

3. Обучение на украинском языке будет сохранено, так что желающие учиться в школах на украинском не будут обделены.

4. Все выпускники школ с освобожденных территорий получат все возможности для поступления на бюджетные отделения российских ВУЗов.

5. Ранее сообщалось, что в Крыму уже началась переподготовка учителей для перевода образования на освобожденных территориях на российские стандарты.

6. Также ранее сообщалось, что Россия обеспечит местные школы необходимыми учебниками и различными учебными материалами.

7. Учебников и методичек с рассказами про Бандеру, Шухевичу и прочую падаль в школах теперь само собой не будет.

PS. В Мариуполе в центре города вытащили на площадь огромный флаг РФ. На Украине после нескольких месяцев рассказов про то, что Мариуполь – это Украина, изрядно подгорело. Впрочем, слишком уж сильно флагами увлекаться не надо, так как флаги это конечно хорошо, но в приоритете должно быть восстановление города, которое не столь ярко, но идет.

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