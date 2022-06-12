Заменили и точка – Личное мнение

Символично, что в День России, открывается несколько первых ресторанов быстрого питания, принадлежавшие ранее корпорации Макдональдс.



Фото: Известия

Люди рады. Стоят с утра в очереди, чтобы лично попробовать бургеры, которые пришли на замену бургеров.

Как я понимаю, для обычного потребителя почти ничего не изменилось, кроме названий — блюд и самой сети. Даже адреса ресторанов остались прежними, ноги по привычке принесут куда нужно.

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И хотя мне совсем не нравится картошечка-фри, считаю, что такой вынужденный ребрендинг — дело важное.

Сотрудники сохранили свои рабочие места. Арендодатели продолжают получать деньги за помещения. Производители продуктов — работают, а их рабочие получают зарплаты.

Грустить о том, что какая-то часть прибыли теперь не пойдёт в корпорацию Макдональдс, я не вижу никакого смысла. В конце концов, ведь это было их решением.

Уверена, что в качестве блюд и обслуживания потребитель ничего не потеряет. Какими были стандарты, такими они и останутся.

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Название «Вкусно и точка», как мне кажется, не приживётся. Возможно, в будущем сеть переименуют, но также вероятно, люди по-старинке продолжат называть заведения сети как прежде.

Ну, и ещё о будущем. Никогда не говори никогда, но Макдональдс со своими ресторанами больше никогда не будет работать в России.

Войти на рынок с тем же предложением невозможно, особенно, когда конкурент на коне.

В своё время Макдональдс воспользовался уникальной ситуацией отказа страны от прежних идей. Пришёл первым, занял рынок, а остальным сетям быстрого питания пришлось с трудом пробивать свои ниши.

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Сегодня никого не удивишь ничем заграничным. Напротив, многим стало важно покупать своё, поддерживать отечественных производителей.

Я думаю, что такая же ситуация будет и с другими ушедшими или приостановившими свою деятельность компаниями.

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