Мнение: Биполярочка

12 июня – праздник биполярного расстройства и хронической шизофрении. Празднование годовщины принятия декларации о суверенитете России, который перевел процесс распада Союза в финальную стадию с одновременным утверждением, что распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века могут совмещаться в голове только человека, диагноз которого однозначен для любого психиатра.

Когда такое положение дел скрывать стало невозможным, двенадцатому июня сделали ребрендинг, назвав его "Днем России" (почему именно этот день им стал, решили на всякий случай не уточнять). Но понятнее этот странный праздник все равно не стал.

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