 

Великобритании предрекли очередную волну коронавируса уже в июне

12.06.2022, 19:25, Разное
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Ряд экспертов предупреждают, что в этом месяце Соединённое Королевство столкнётся с новой вспышкой COVID-19. По их мнению, пока нельзя точно спрогнозировать масштабы очередной волны, но можно сказать наверняка, что количество заражений заметно увеличится, пишет The Independent.


AP

В июне Великобританию ждёт новая волна коронавируса. С таким предупреждением выступили несколько видных учёных, в том числе профессор Университетского колледжа Лондона и член Независимой научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Кристина Пейгел, пишет The Independent.

«В этом месяце у нас будет новая волна инфекций. Надеюсь, она не будет такой же высокой, как две предыдущие, а может быть, даже окажется ниже. Но мы не можем на это рассчитывать и в любом случае увидим больше заражений», — сказала она.

По словам Пейгел, во время предыдущей мартовской волны в стране преобладали две разновидности штамма «омикрон». Сейчас же их количество увеличилось до чётырёх и все они «стремительно распространяются».

Эксперт призналась, что её не удивляет достаточно безразличное отношение публики к вспышке, которая станет уже третьей за последние полгода. «Люди не хотят смотреть (на данные о заражениях. — ИноТВ), и мы, если так можно выразиться, закрываем на это глаза», — отметила она.

Кроме того, Пейгел связала начала новой волны с недавними торжествами в честь платинового юбилея правления Елизаветы II. Ведь на праздничных выходных люди чаще контактировали друг с другом, пояснила она.

Ранее Управление национальной статистики сообщило, что после двухмесячного спада число заражений ковидом опять пошло вверх. В то же время в Англии снова увеличилось количество госпитализаций с коронавирусом, обращает внимание The Independent.



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