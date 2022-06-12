 

Американцы спешат закупиться оружием в свете возможных ограничений

12.06.2022, 19:25, Разное
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После стрельбы в техасской школе в оружейных магазинах США объёмы продаж увеличились на 30 процентов, рассказывает BFM TV. Почти половина американцев считает, что рост насилия связан с психическими проблемами, поэтому многие спешат защитить себя, пока правительство не усилило контроль за оборотом оружия.

На складе своего оружейного магазина Эндрю собирает последние заказы.

ЭНДРЮ РЕЙМОНД, владелец оружейного магазина: Это полуавтоматическое ружьё. Его очень любят, мы много их продаём.

В среднем он рассылает несколько десятков ежедневно, но после стрельбы в техасской школе объёмы продаж увеличился на 30 процентов.

ЭНДРЮ РЕЙМОНД: В правительстве начали обсуждать контроль за оборотом оружия, так что люди спешат купить ружья, такие как это. Они боятся, что скоро продажу оружия запретят.

АНТУАН ЁЛАР, специальный корреспондент в Роквилле, штат Мэриленд, США: С начала года в США произошло 250 случаев массовой стрельбы. Именно эти непрекращающиеся акты насилия толкают часть американцев вооружаться ещё лучше.

В этом тире Альфред испытывает своё последнее приобретение.

АЛЬФРЕД: Это очень легко. Вставляешь магазин сюда и стреляешь.

Он говорит, что купил этот автомат, чтобы себя защитить.

АЛЬФРЕД: На улицах много плохих людей. Однажды они могут прийти ко мне, чтобы обокрасть или убить, и мне хочется, чтобы я смог себя защитить. Мне нужно оружие.

Здесь все считают, что контроль за оружием — это неправильная тактика.

ДЖЕК ДОНАЛЬД, оружейник в тире: Оружие само по себе не убивает. Проблема в людях с плохими намерениями, которые его используют.

Такую точку зрения разделяет почти половина американцев: они убеждены, что расстрелы указывают на проблемы с психическим здоровьем и никак не связаны с оборотом огнестрельного оружия. 

Дата выхода в эфир 10 июня 2022 года.



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