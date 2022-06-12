 

Мнение: Конец свободы слова в Европе, травля русских в Польше и отмена ЕСПЧ в России

12.06.2022, 19:20, Разное
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1. Блогер zebra1 пишет, что свобода слова в Европе умерла. Во всяком случае, для русских там её больше нет, для российских СМИ – её нет, и для тех европейцев, кто высказывается в нашу пользу или хотя бы просто выражает сомнения в антироссийском курсе Запада и в том, что Россия является абсолютным злом, – свободы слова больше нет (ссылка 1, ссылка 2):
 
У меня горе, в Европе отключили российские ТВ-каналы: Соловьева, Скабеевой больше нет и не будет, а причина – «российские каналы дезинформируют». Уже давно были закрыты каналы Спутник и RT. Я в тюрьме, в Европе диктатура, причём диктатура демократов.

Живя в Европе, я теперь не могу смотреть российские каналы, их отключили! У меня теперь нет альтернативного мнения, меня лишили источника информации под предлогом того, что это дезинформация.

В Италии тоже очень тяжело получить иную информацию, так как итальянских журналистов, кто высказывает альтернативную точку зрения в отношении России, называют пропутинскими и ставят клеймо кремлёвских пропагандистов, которым чуть ли не Путин лично платит и статьи пишет.

Я нахожусь в тюрьме: сначала закрывают новостные каналы, потом закрывать и угнетать будут русских, меня. В Европе повторяется ровно всё то, что было на Украине и это приведёт к войне в конечном итоге.

Я в ужасе, если честно, и в отчаянии. Пятый раз в своей жизни переживать войны и революции, это уж слишком!

И муж не поддержит, на него надежды мало, он полностью доверяет решениям своего правительства и ничего не видит плохого в том, что каналы закрывают, что спортсменов российских отстраняют. Полный тупик в жизни, просто крах иллюзий демократического справедливого мира и думающего мужа. Мне не на что надеяться, кроме как на себя и на то, что удастся хоть как-то выжить в России.

2. Нашим соотечественникам в Польше приходится сейчас нелегко. На работе унижают, а уволиться — не вариант, так как увольнение означает нищету, ибо русских стараются на работу не брать. Цитирую фрагмент одной из историй (ссылка):
 
…в апреле я столкнулась с серьезными проблемами на работе. В середине марта к нам на предприятие устроилась украинская беженка. Однажды она подошла ко мне со словами: «У тебя такой российский акцент, что мне хочется сказать: «Слава Украине». Сама она говорила на чистом русском, я бы не сразу поняла, что передо мной украинка.

Я избегала конфликтов, не подходила к ней. Если надо, помогала с переводом на польский. Общались только по делам. На четвертый день работы она перестала со мной здороваться.

Мы с ней ездили домой на одном автобусе. Как-​то в общественном транспорте она включила видео, где что-​то негативное говорили про русских солдат. Я надела наушники, сделала вид, что не слышу. Мы вместе вышли. Она бежала за мной и кричала, какие мы, русские, бессердечные.

На следующее утро мы снова столкнулись в автобусе. Она опять включила видео. Я спросила: «Ты это делаешь специально?» Она ответила: «Да, потому что ты не подошла ни разу ко мне, не извинилась, не высказала свое мнение, не сопереживала». Но я выбрала для себя позицию не разговаривать с украинцами, чтобы не давить на раны. У нас на предприятии работают еще шестеро русских. Я единственная, кто не высказала никакую позицию и не предложила помощь той беженке. Остальные перед ней извинялись.

Потом эта девушка стала угрожать мне, что сделает все возможное, чтобы меня выгнали с работы…

3. Россия долгое время честно выплачивала деньги по решениям, вынесенным Европейским судом по правам человека. Однако в начале марта ЕСПЧ прекратил рассмотрение жалоб против Украины, а против России выносить решения продолжил. Это и другие обстоятельства принудили нас уйти из Совета Европы, связанного с ЕСПЧ. Ставить западные судебные инстанции выше наших российских нельзя (ссылка):

Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Так, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы – прим. ТАСС), а выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. <…>

Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. При этом предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Источник: Место для дискуссий



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