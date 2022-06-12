Мощность взрыва в Мелитополе составила до 800 г в тротиловом эквиваленте
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Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительным данным, мощность взрывного устройства эквивалентна 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
Ранее два человека пострадали в результате теракта возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Все сотрудники и военные живы, однако двое гражданских получили ранения.
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