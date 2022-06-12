В Москве концерт в честь Дня России посетили не менее 42 тыс. человек

Около 42 тыс. зрителей присутствуют на праздничном концерте в честь Дня РФ в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«К поддержанию правопорядка привлечены представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности. Принимаемыми мерами серьезных правонарушений не допущено. По состоянию на 18.00 часов на праздничном концерте присутствуют 42 тысячи зрителей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обеспечение безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий в Москве продолжается.

День РФ отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

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